El piloto argentino de Alpine marcó 1:24.638 en la FP3 tras una jornada complicada para la escudería, mientras Kimi Antonelli volvió a liderar con Mercedes. La clasificación arranca hoy a las 15 (hora argentina).

Franco Colapinto finalizó en el 16° lugar en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en una sesión que volvió a tener a Andrea Kimi Antonelli como el más veloz al volante de un Mercedes y en la que Alpine volvió a mostrar dificultades para encontrar ritmo.

El piloto argentino completó 21 giros y registró un mejor tiempo de 1:24.638, quedando a 0.257 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien fue el mejor de la escudería francesa en el 14° puesto con 1:24.381 (25 vueltas), tras el inconveniente sufrido el viernes en la FP2 y los problemas de frenos que arrastró el equipo. Así, Colapinto cerró los ensayos libres del fin de semana tras haber sido 12° en la primera práctica y 15° en la segunda.

En la parte alta del clasificador, Mercedes repitió el dominio de la tanda con Kimi Antonelli al frente mediante un registro de 1:22.400, escoltado por George Russell (1:22.649) y por el Red Bull de Max Verstappen (1:22.910). Entre los equipos de mitad de tabla, Racing Bulls volvió a destacarse como el "mejor del resto" con Arvid Lindblad (8° con 1:23.651), por delante de Lewis Hamilton con Ferrari (9° con 1:23.776) y de Liam Lawson (1:24.059).

Cronograma de actividad y cómo ver en vivo Clasificación: sábado 28 de noviembre, a las 15:00 (hora argentina)

Carrera (57 vueltas): domingo 29 de noviembre, a las 13:00 (hora argentina)