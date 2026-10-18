Cazadores furtivos en Sarmiento: dos detenidos y secuestro de armas, pieles y aves silvestres

Un intenso operativo judicial encabezado este viernes 16 de octubre en el departamento Sarmiento culminó con dos hombres detenidos, el secuestro de armas de fuego y la incautación de un importante número de animales silvestres y elementos vinculados a la caza furtiva.

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Los procedimientos contaron con la intervención inicial del Juzgado de Paz Letrado de Sarmiento, cuyos efectivos concretaron una serie de allanamientos que permitieron desmantelar una presunta red dedicada al tráfico e incautación ilegal de fauna autóctona.

Durante las inspecciones en las viviendas señaladas, los investigadores hallaron un arsenal de elementos orientados a la actividad ilegal en el campo. En total, se contabilizaron 12 aves autóctonas, 15 jaulas, tres transportines, una trampa de piso, dos boleadoras y varios cuchillos de caza.

Además, la Policía secuestró tres rifles de aire comprimido junto a sus respectivos balines y una alarmante cantidad de pieles de animales autóctonos, entre las que destacan restos de zorro, gato montés y puma, especies protegidas en la provincia de San Juan.

El hallazgo de armas de fuego sin la documentación correspondiente derivó en la inmediata intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Flagrancia, ordenando la detención de dos sospechosos:

Bravo (49 años): Domiciliado en Sarmiento, a quien le secuestraron una escopeta calibre 16 y seis cartuchos del mismo calibre. En la causa intervino el ayudante fiscal Mariano Teja.

Díaz (71 años): También con residencia en el departamento del sur, a quien se le incautó una escopeta calibre 16. La actuación judicial quedó a cargo del fiscal Mario Quiroga.

Ambos implicados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8ª de Sarmiento, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Avance de la causa judicial

Mientras la UFI de Flagrancia juzgará la portación e ilegalidad de las armas de fuego, la Justicia investiga en paralelo la tenencia ilegal de fauna silvestre, el acopio de pieles y el uso de instrumentos prohibidos para la caza furtiva en territorio sanjuanino. Se esperan medidas en los próximos días para determinar el destino de las aves rescatadas y la procedencia del material secuestrado.