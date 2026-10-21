Secuestraron pieles de puma, aves autóctonas y armas tras una serie de allanamientos en Sarmiento

Un importante operativo contra la caza furtiva desplegado por efectivos de la Unidad Rural N° 4 en el departamento Sarmiento culminó con la detención de dos personas y el secuestro de un numeroso arsenal, trampas, pieles de especies protegidas como un puma, y aves autóctonas.

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Las medidas judiciales se ejecutaron en el marco de una investigación por infracción a la legislación de protección de la fauna silvestre. Durante las inspecciones en los domicilios señalados, el personal policial halló un importante equipamiento utilizado para la captura ilegal de animales.

Entre los elementos incautados se contabilizaron tres rifles de aire comprimido con sus correspondientes balines, resorteras, dos boleadoras, 15 jaulas, tres transportines, una trampa de piso, varios cuchillos de caza y un equipo de comunicación handy marca Baofeng con su cargador.

El impacto del operativo también se reflejó en el hallazgo de restos de fauna silvestre. Las autoridades secuestraron pieles de zorro, gato montés y una piel de puma, una especie cuya caza está estrictamente prohibida.

A su vez, se rescataron 12 aves autóctonas —entre las que se encontraban ejemplares de benteveo, diuca, jilgueros, vira vira, zorzal y loro barranquero— junto con tres liebres criollas y una martineta.

Dos detenidos por la UFI Flagrancia

En medio de los registramientos, las fuerzas de seguridad detectaron la presencia de armas de fuego sin la documentación correspondiente, lo que derivó en la apertura de causas bajo el fuero de Flagrancia.

En uno de los inmuebles fue aprehendido un sujeto de apellido Bravo, mayor de edad y domiciliado en el departamento, a quien se le incautó una escopeta calibre 16 y seis cartuchos del mismo calibre. En tanto, en otro de los domicilios allanados se efectivizó la detención de un hombre de apellido Díaz, a quien se le secuestró un arma de similares características (escopeta calibre 16).

Ambos involucrados fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8° de Sarmiento, donde quedaron alojados a disposición de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) Flagrancia correspondiente.