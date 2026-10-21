Aprovecharon el Día de la Madre para entrar a una casa de Rawson, robar $400.000 y otras cosas: uno va preso

Braian Leonel Vera fue condenado a dos años de prisión efectiva por intentar robar una vivienda en Rawson , luego de ingresar junto a un menor de edad y llevarse dinero en efectivo, ropa, una computadora y otros objetos de valor. El hecho ocurrió el 18 de octubre en el barrio Altos de Meglioli y terminó con la intervención de los vecinos y la Policía, que recuperó todas las pertenencias.

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La sentencia se dictó mediante un acuerdo de juicio abreviado, en el marco del procedimiento especial de Flagrancia. Además, se dispuso que Vera permanezca en prisión preventiva hasta que la condena quede firme. En la causa intervino el fiscal Cristian Gerarduzzi , con la asistencia del ayudante fiscal Francisco Rodríguez .

Según la investigación, el episodio ocurrió alrededor de las 13:50 , cuando Vera y un menor llegaron hasta una vivienda del barrio y treparon el alambrado perimetral para ingresar a la propiedad. Después de recorrer el fondo, ambos forzaron la reja de una puerta ventana y entraron al inmueble.

Una vez adentro, se dirigieron al dormitorio matrimonial, donde revolvieron las pertenencias de los propietarios y se apoderaron de aproximadamente $400.000 en efectivo , una computadora, camisetas de fútbol, relojes, zapatillas y distintas prendas de vestir, entre otros elementos.

La alarma alertó al dueño y los vecinos salieron a buscarlos

El robo comenzó a quedar al descubierto cuando el sistema de alarmas de la vivienda notificó al propietario, quien en ese momento se encontraba en Mendoza, festejando el Día de la Madre. Desde allí, el hombre se comunicó con sus familiares y alertó a los vecinos a través de un grupo de WhatsApp.

La información comenzó a circular rápidamente y los vecinos aportaron las imágenes de las cámaras de seguridad y las descripciones de los sospechosos al sistema de emergencias 911.

Al advertir que había personas reunidas frente a la propiedad, Vera y su acompañante escaparon por un terreno lindante. Durante la huida, dejaron algunas de las pertenencias sustraídas.

Uno de los sospechosos terminó detenido bajo Flagrancia

El operativo policial permitió aprehender a Vera en las inmediaciones de la vivienda. Por su parte, el menor fue localizado posteriormente, oculto en el predio colindante, donde descartó los elementos sustraídos que todavía faltaban recuperar.

Finalmente, la Policía recuperó todas las pertenencias del damnificado. Tras el procedimiento, se inició el proceso de Flagrancia contra Vera, mientras que por la participación del menor se dio intervención al Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia de turno.

La causa concluyó con la condena de Vera a dos años de prisión efectiva por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.