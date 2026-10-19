Quién es Micaela Arce, la sanjuanina que lucha por su vida tras ser atropellada en el Día de la Madre

Micaela Arce atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La sanjuanina sufrió graves heridas al ser atropellada por un automóvil en Chimbas, durante la tarde del domingo, justo después de haber compartido el Día de la Madre con sus cinco hijos. Ahora, mientras lucha por recuperarse, su familia se aferra a la esperanza de volver a verla en casa.

[VIDEO] Intentó robar en un bazar chino, la dueña lo descubrió y agarró a golpes

Calingasta: este es el inspector municipal acusado de quedarse con plata de un trámite

El accidente ocurrió alrededor de las 16, en Villa Mariano Moreno, cuando Micaela se dirigía hacia la parada del colectivo del barrio 2 de Abril para visitar a su mamá. Caminaba acompañada por su hermano cuando un Fiat 128 la embistió, provocándole un fuerte golpe en la cabeza contra el suelo.

Según los testimonios recogidos sobre el hecho, el vehículo circulaba por calle 3 de Febrero, de sur a norte. En medio de la gran cantidad de personas que había en la zona por los festejos, el conductor, un joven de 22 años identificado como Ulises Ezequiel Riveros, habría intentado esquivar a quienes estaban junto a la calzada. En esa maniobra perdió el control, chocó contra un pilar y terminó atropellando a la mujer.

Micaela sufrió graves traumatismos y fue trasladada al hospital, donde debió ser intervenida quirúrgicamente, de acuerdo con la información difundida tras el siniestro.

Mientras la familia atraviesa horas de angustia, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño y pedidos de oración por su recuperación. Uno de ellos fue el que publicó Alejandra Arce, quien le dedicó sentidas palabras a su sobrina y expresó el acompañamiento de sus seres queridos.

“Sobrina hermosa, acá estamos todos esperándote, mandándote muchísima fuerza y amor”, escribió. En su mensaje, también le pidió a Dios que la cuide, le dé fuerzas para seguir adelante y la sostenga en cada momento. “Sobrina hermosa, acá estamos todos esperándote, mandándote muchísima fuerza y amor”, escribió. En su mensaje, también le pidió a Dios que la cuide, le dé fuerzas para seguir adelante y la sostenga en cada momento.

“No estás sola, mi niña, toda tu familia está con vos, acompañándote con el corazón lleno de fe y esperanza”, agregó Alejandra, en una publicación que refleja la difícil espera de quienes desean verla recuperada.

El mensaje concluyó con una nueva muestra de afecto: “Te esperamos con todo nuestro amor, sobrina querida. Que Dios haga su obra en vos”.

Como ese, otros mensajes comenzaron a circular en las redes sociales, acompañados por un pedido de cadena de oración para Micaela Arce.

Detrás de cada publicación hay una familia que espera noticias alentadoras y, especialmente, cinco hijos que desean volver a abrazar a su mamá. Lo que comenzó como un Día de la Madre compartido en familia terminó convertido en una espera cargada de incertidumbre, fe y esperanza.