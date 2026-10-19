    • 19 de octubre de 2026 - 18:23

    Desarticularon una fiesta clandestina en Caucete: había 30 menores y vendían alcohol

    La Policía intervino en una casa de barrio tras denuncias por música a alto volumen. Ahí descubrió que había una fiesta clandestina con 30 menores adentro.

    Fiesta clandestina en Caucete. Habían al menos 30 menores de edad.&nbsp;

    Fiesta clandestina en Caucete. Habían al menos 30 menores de edad. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una fiesta clandestina que reunía a decenas de jóvenes terminó con un operativo policial en Caucete. En el interior de una vivienda del barrio Felipe Cobas, los efectivos encontraron a 44 personas, entre ellas 30 menores de edad, y secuestraron bebidas alcohólicas y un equipo de música.

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    El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 9°, luego de que el operador de Trueno Halcón alertara sobre música a alto volumen y disturbios en el lugar.

    Cuando los uniformados llegaron, entrevistaron a la propietaria de la vivienda, una mujer de 36 años, quien explicó que estaban celebrando el cumpleaños de su hija, de 17 años, y que algunos invitados estaban provocando problemas.

    Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando una vecina se acercó a los policías y les advirtió que su hija, de apenas 12 años, se encontraba dentro de la casa.

    Con autorización para ingresar, los efectivos entraron al domicilio y se encontraron con alrededor de 50 personas. En medio del procedimiento, varios de los presentes intentaron escapar por la parte trasera de la vivienda, aunque finalmente la situación fue controlada.

    Entradas para varones y alcohol: cómo funcionaba la fiesta

    Las averiguaciones posteriores permitieron establecer que, según lo manifestado por la propia propietaria, el encuentro no era solamente un festejo familiar. De acuerdo con esa información, su hija cobraba entradas a los varones, mientras que las mujeres ingresaban gratis. Además, se comercializaban bebidas alcohólicas y la fiesta se extendía más allá del horario permitido.

    Como resultado del operativo, 14 mayores y 30 menores fueron trasladados. Los adolescentes quedaron a disposición del Juzgado de Menores de turno, que ordenó su traslado a la dependencia policial para que fueran entregados a sus padres.

    Por su parte, los adultos fueron llevados a la Comisaría 9°, donde se iniciaron actuaciones contravencionales por presuntas infracciones a los artículos 98, 117, 118 y 134 de la Ley 941-R, con intervención del Juzgado de Paz de Caucete.

    El procedimiento terminó con el secuestro de bebidas alcohólicas y un equipo de música, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades por el evento.

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