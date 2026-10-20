Brutal vuelco en Ruta 40: cuatro catamarqueños viajaban a San Juan y dos fueron hospitalizados

El accidente ocurrió en la zona de El Balde, en el tramo Jáchal–San Juan. El auto terminó con importantes destrozos y todavía se investigan las causas.

El Toyota Corolla quedó con importantes daños luego de volcar en la zona de El Balde, cerca del campamento de Vialidad Nacional.

Un violento accidente ocurrido este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 40 dejó a dos personas hospitalizadas y un automóvil con importantes daños materiales. El siniestro se produjo pasadas las 10 en la zona conocida como El Balde, cerca del campamento de Vialidad Nacional, cuando un Toyota Corolla en el que viajaban cuatro personas oriundas de Catamarca perdió el control y terminó volcado a un costado de la calzada.

Los cuatro ocupantes se dirigían hacia la ciudad de San Juan cuando, por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el conductor perdió el dominio del vehículo. El Corolla gris salió de su trayectoria y protagonizó un fuerte vuelco que dejó severos daños en la carrocería. Las imágenes tomadas después del hecho muestran la magnitud del impacto, aunque ninguno de los ocupantes habría salido despedido del habitáculo.

Tras el aviso acudieron al lugar efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 21ª de la Policía de San Juan y una ambulancia del Hospital San Roque de Jáchal, que desplegaron un operativo para asistir a las personas involucradas y evaluar su estado. Dos de los ocupantes debieron ser derivados al Hospital Guillermo Rawson, en Capital, debido a los traumatismos sufridos durante el vuelco.

De acuerdo con la información preliminar, las lesiones de los dos trasladados no revestirían gravedad, mientras que las otras dos personas que viajaban en el automóvil habrían resultado prácticamente ilesas. De todos modos, todavía se aguardaba información oficial que permitiera precisar el estado de salud de cada uno de los involucrados luego de los controles médicos correspondientes.

Por el momento no se estableció qué provocó que el conductor perdiera el control del Toyota Corolla. Las autoridades deberán avanzar con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del siniestro y establecer qué ocurrió en los instantes previos al vuelco sobre uno de los principales corredores que conectan el norte sanjuanino con la Capital.