Asistieron a más de 80 personas en Jáchal tras los destrozos causados por las lluvias

Las intensas precipitaciones registradas este jueves 15 de octubre encendieron los alarmas en el norte de San Juan y obligaron a activar el protocolo del Comité de Emergencia Municipal (COEM) de Jáchal. En una labor coordinada junto a la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social, cuadrillas territoriales desplegaron un operativo especial para contener a los damnificados.

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Según los datos oficiales, las cuadrillas relevaron a 20 familias afectadas, lo que representa un total de 84 personas en situación de vulnerabilidad tras el fenómeno meteorológico.

Si bien las lluvias impactaron en diversos puntos del departamento, el relevamiento oficial confirmó que el mayor volumen de asistencia se concentró en las localidades de La Frontera y Villa Mercedes. No obstante, los equipos técnicos también realizaron evaluaciones de daños e intervenciones en Huerta de Huachi, Tamberías y Tres Esquinas.

Entre los principales inconvenientes detectados en las viviendas se registraron graves filtraciones en los techos, deterioro de las condiciones habitacionales generales y la necesidad urgente de materiales de construcción y protección para frenar el avance del agua.

Durante los abordajes sociofamiliares, los profesionales identificaron casos prioritarios que requirieron atención inmediata, tales como hogares con niños de corta edad, adultos mayores y personas con afecciones de salud.

Frente a este escenario, la comuna dispuso la entrega de:

Elementos de protección habitacional: Cobertores y materiales para impermeabilizar techos y resguardar los espacios habitables.

Módulos alimentarios: Destinados a las familias con mayores dificultades para garantizar la nutrición básica.

Insumos para el descanso: Colchones y abrigo para responder a las pérdidas materiales provocadas por la humedad y las filtraciones.

Prevención y trabajo en territorio

Desde el COEM ponderaron la rapidez del despliegue articulado para abordar la contingencia y remarcaron la importancia de mantener esquemas de prevención para reducir el impacto de las tormentas estivales. En ese sentido, confirmaron que continuarán el seguimiento de cada grupo familiar para evaluar la evolución sanitaria y habitacional de los afectados.