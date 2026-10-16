Ingreso al Poder Judicial: en la Segunda Circunscripción, siguen en carrera 63 aspirantes tras aprobar Dactilografía y Ortografía

De los 772 inscriptos en Jáchal e Iglesia, 405 se presentaron a las pruebas y 132 aprobaron Dactilografía; finalmente, 63 superaron también Ortografía

El Poder Judicial de San Juan informó que finalizaron las instancias de evaluación correspondientes a las pruebas de Dactilografía y Ortografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026, destinadas a las personas inscriptas en la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.

En esta jurisdicción se habían inscripto 772 aspirantes, de los cuales se presentaron a rendir 405 personas. De ellas, 132 aprobaron la prueba de Dactilografía, lo que les permitió realizar a continuación y de forma inmediata la prueba de Ortografía, que finalmente fue aprobada por 63 aspirantes.

Las jornadas evaluativas se desarrollaron los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de San José de Jáchal, cumpliendo así con las etapas previstas en el cronograma general del concurso de ingreso.