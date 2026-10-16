Ingreso al Poder Judicial: en la Segunda Circunscripción, siguen en carrera 63 aspirantes tras aprobar Dactilografía y Ortografía

El Poder Judicial de San Juan informó que finalizaron las instancias de evaluación correspondientes a las pruebas de Dactilografía y Ortografía del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial 2026, destinadas a las personas inscriptas en la Segunda Circunscripción Judicial, que comprende los departamentos de Jáchal e Iglesia.
En esta jurisdicción se habían inscripto 772 aspirantes, de los cuales se presentaron a rendir 405 personas. De ellas, 132 aprobaron la prueba de Dactilografía, lo que les permitió realizar a continuación y de forma inmediata la prueba de Ortografía, que finalmente fue aprobada por 63 aspirantes.
Las jornadas evaluativas se desarrollaron los días 14 y 15 de octubre en la ciudad de San José de Jáchal, cumpliendo así con las etapas previstas en el cronograma general del concurso de ingreso.
La siguiente instancia para quienes aprobaron será el Curso Virtual, Obligatorio, Asincrónico y Autogestionado, cuyos detalles serán comunicados oportunamente a través de la página web institucional del Poder Judicial de San Juan.