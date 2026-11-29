El empresario cumplió con el plazo autoimpuesto del 28 de noviembre para anunciar que no competirá por la Casa Rosada, atribuyendo su paso al costado al cambio en las reglas electorales impulsado por el oficialismo en el Senado.

Después de meses de instalar su nombre en la conversación pública como una eventual alternativa extrapartidaria para las elecciones presidenciales de 2027, Daniel Hadad puso punto final a las especulaciones. El fundador de Infobae había fijado una fecha simbólica para dar a conocer su determinación: el 28 de noviembre, jornada en la que celebró su cumpleaños número 65. Llegado el momento, la respuesta fue negativa, envuelta en un fuerte cuestionamiento al oficialismo por la media sanción obtenida en el Senado para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En declaraciones radiales brindadas en Radio con Vos, el empresario aseguró que su deseo personal sigue vigente, pero responsabilizó al giro legislativo por haberle cerrado la puerta electoral. Según planteó, la modificación de las reglas de juego sobre la hora vuelve inviable el armado de una estructura partidaria nacional en el corto plazo y devuelve la disputa política a un esquema tradicional dominado por el aparato territorial. Tras descartar la compra de un sello partidario para competir y evitar pronunciarse en favor de algún otro dirigente, Hadad cerró un ensayo político que durante todo el año había alimentado con recorridas provinciales, entrevistas y definiciones sobre educación, inteligencia artificial y reforma laboral, aunque sin lograr despegar en los sondeos de opinión ni consolidar respaldo dentro del sistema político.

El ingreso de Manzano y el freno a la expansión en Chile La declinación electoral coincidió con un movimiento empresarial de peso en el tablero de los medios de habla hispana. En simultáneo con su anuncio político, trascendió que Hadad acordó con el empresario mendocino José Luis Manzano la venta del 20% de las acciones de las filiales de Infobae en España y Perú. La operación, canalizada a través del Grupo Integra, se circunscribe estrictamente a esas dos plazas internacionales y no modifica la estructura accionaria de la operación madre en la Argentina ni la conducción editorial de Hadad al frente del medio.

El acuerdo representa un nuevo paso en la acelerada expansión de Manzano sobre negocios mediáticos, energéticos y de consumo masivo tanto en el país como en la región, donde ya controla activos clave en telecomunicaciones y minería en territorio peruano y participa en proyectos periodísticos en suelo español. Para el grupo encabezado por Hadad, en cambio, la incorporación de un socio minoritario llega en medio de un proceso de recalibración regional: en un escenario global en el que la inteligencia artificial y los resúmenes automatizados en buscadores alteran el tráfico y el modelo de ingresos de los portales digitales, la compañía resolvió además suspender el lanzamiento de Infobae Chile, una plaza en la que ya había avanzado con el alquiler de oficinas.