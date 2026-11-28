Por 18 votos contra 3, el organismo internacional desestimó dictar medidas provisionales contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion al considerar que la disputa requiere resolver primero la soberanía territorial.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, rechazó este sábado por 18 votos contra tres la solicitud de medidas provisionales presentada por la Argentina contra el Reino Unido para detener el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La resolución deja al consorcio integrado por Navitas Petroleum (65 %) y Rockhopper Exploration (35 %) sin restricciones inmediatas para avanzar con su cronograma de perforaciones, previsto para marzo de 2027, aunque el proceso arbitral de fondo continúa abierto.

La orden fue leída por el presidente del organismo, el juez camerunés Maurice Kamga, tras la deliberación de 21 magistrados: los 19 miembros permanentes del Tribunal más dos jueces ad hoc (Raúl Vinuesa por Argentina y Vaughan Lowe por el Reino Unido). En su fallo, el TIDM aclaró expresamente que la decisión tiene carácter preliminar y no prejuzga la jurisdicción del futuro Tribunal Arbitral del Anexo VII, la admisibilidad de los reclamos ni el mérito de las pretensiones de las partes.

El argumento central para desestimar la cautelar argentina radicó en que las cuatro demandas planteadas por Buenos Aires —derechos en la plataforma continental, explotación unilateral, obligaciones ambientales y agravamiento de la controversia— exigían definir previamente qué Estado detenta la soberanía sobre las Malvinas y la jurisdicción ribereña en la zona. Bajo el mecanismo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), el Tribunal concluyó que una controversia de soberanía territorial excede su competencia en esta etapa, por lo que tampoco analizó el riesgo ambiental marino ni la urgencia del pedido.

Compromisos asentados y cruce diplomático Pese al rechazo, el TIDM dejó formalmente registradas en el texto de la orden tres manifestaciones públicas realizadas por Londres durante las audiencias: que la extracción de crudo no comenzará antes de marzo de 2028; que las perforaciones no se iniciarán antes del 21 de marzo de 2027; y que no se otorgarán nuevas licencias al encontrarse suspendido el régimen vigente. Asimismo, estableció que la Convemar es aplicable en el área marítima en disputa y exhortó a ambos países a cooperar para constituir el Tribunal Arbitral antes de fin de 2026 o, a más tardar, en enero de 2027.

Desde la Casa Rosada interpretaron que el fallo no convalida las acciones británicas ni otorga derechos de soberanía, destacando como un antecedente relevante el reconocimiento internacional de que existe una controversia por los recursos del Atlántico Sur. A través de un comunicado difundido en la red social X, el presidente Javier Milei cuestionó la resolución, afirmó que "no es la última palabra" y reclamó a la Cámara de Diputados que trate y apruebe la próxima semana la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional: "Su demora entusiasma al gobierno británico", advirtió el mandatario.