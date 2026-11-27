Se trata de Wanda Lucero, una joven de Río Negro que encontró una alternativa creativa para generar ingresos en medio de un contexto económico desafiante.

En tiempos donde el ingenio se convierte en una herramienta clave para generar ingresos propios, la historia de Wanda Lucero, una joven oriunda de Río Negro, se volvió viral en las redes sociales gracias a una propuesta tan simple como efectiva: lavar zapatillas a domicilio por apenas $3.000.

El emprendimiento, que lleva adelante desde su propia casa, apunta a resolver una tarea doméstica cotidiana a un precio sumamente accesible. Tras publicar su ofrecimiento en plataformas digitales, el anuncio cosechó una rápida repercusión y despertó el interés de cientos de usuarios que destacaron su iniciativa y voluntad de trabajo.

Un servicio cotidiano que conquistó las redes Lejos de requerir grandes inversiones iniciales, Wanda apostó por un servicio práctico con alta demanda diaria, prometiendo dejar cada par de calzado impecable. La combinación entre un costo económico y una necesidad real permitió que su publicación se multiplicara en cuestión de horas, convirtiéndola en ejemplo de creatividad emprendedora frente a un escenario económico complejo.

Para coordinar turnos o consultar por el servicio de limpieza de calzado, la joven puso a disposición sus perfiles oficiales: