El intendente del partido bonaerense de Saavedra, Matías Nebot , logró retener su cargo al frente del Ejecutivo municipal luego de que el Concejo Deliberante local quedara a un solo sufragio de reunir los dos tercios necesarios para destituirlo.

En una sesión especial celebrada este jueves 26 de noviembre, el pedido de remoción cosechó nueve votos afirmativos, cuatro negativos y una abstención . Al requerirse una mayoría especial de diez ediles para concretar la salida de un jefe comunal, la iniciativa opositora no prosperó y Nebot continuará en funciones.

El bloqueo a la destitución se conformó con los votos en contra de los concejales oficialistas Verónica Piangatelli y Sergio González, sumados al respaldo de los ediles justicialistas Clarisa Rivas y Nicolás Catalano —quien argumentó el carácter excepcional de desplazar a un mandatario elegido por el voto popular—, además de la abstención de Mariano Mansilla (Distrito Futuro).

El conflicto político e institucional tuvo su punto de partida en julio pasado. Durante una charla sobre consumos problemáticos realizada en Pigüé, ciudad cabecera del distrito, Nebot reveló públicamente su historia de recuperación frente a una adicción a la cocaína y contó que llevaba más de 300 días sin consumir, señalando que hacía público su proceso para acompañar a otras personas en situaciones similares.

Comisión investigadora: Cinco bloques opositores conformaron una comisión para auditar su desempeño, sumando al expediente cuestionamientos por presuntas ausencias prolongadas de su despacho, falencias en distintas áreas municipales y sospechas sobre posibles decisiones tomadas bajo efectos de sustancias, aunque esta última hipótesis no logró acreditarse como un hecho probado.

Antesala de la sesión: El 23 de octubre, el cuerpo deliberativo había calificado como "graves" los hechos analizados (por 11 votos contra 2), paso previo que habilitó el debate expulsivo de este jueves.

El descargo en el recinto y su mensaje tras la votación

Antes de que los concejales emitieran su voto, Nebot tomó la palabra en el recinto para defender su gestión. "Pude haberle fallado a mi salud, a mi familia y amigos, pero como intendente junto con mi equipo tomamos decisiones que dieron resultado y otras que hoy seguramente tomaría de otra manera, pero siempre decidí pensando en lo mejor para el distrito", sostuvo.

Tras confirmarse su continuidad, el jefe comunal agradeció el acompañamiento de su entorno familiar, sus abogados, su gabinete y los vecinos. Posteriormente, a través de sus redes sociales, reconoció la necesidad de introducir cambios en la administración local y ratificó que completará su mandato:

"Ustedes me eligieron para gobernar este distrito. Eso también significa reconocer dónde tenemos que mejorar y corregir lo que no está funcionando. Con mi equipo vamos a poner toda nuestra energía en cumplir esa responsabilidad en cada localidad, hasta el último día del mandato que me confiaron".