El empresario argentino Jorge Born murió este viernes 27 de noviembre a los 92 años. Heredero de uno de los grupos económicos más importantes del país, su trayectoria estuvo marcada por un millonario secuestro y su participación en los primeros años del gobierno de Carlos Menem.

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Integrante de la tercera generación de una familia vinculada al desarrollo agroexportador e industrial argentino, Born nació en Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y completó su formación académica en la escuela de negocios de Wharton, en Estados Unidos. Entre 1987 y 1991 presidió Bunge y Born, un conglomerado empresarial que durante décadas tuvo una posición destacada en la economía nacional.

La compañía, fundada en 1884, comenzó su actividad con la comercialización y exportación de cereales, aunque con el paso de los años diversificó sus negocios hacia otros sectores productivos. Entre las empresas que integraron el grupo se encontraban reconocidas firmas como Molinos Río de la Plata, la fabricante de pinturas Alba y la textil Grafa.

Uno de los acontecimientos que marcaron la vida del empresario ocurrió en septiembre de 1974, cuando fue secuestrado junto a su hermano Juan por Montoneros, en un contexto de creciente violencia política en la Argentina. El episodio adquirió repercusión internacional por la dimensión económica de la familia y el monto exigido para liberar a los empresarios.

Mientras que Juan recuperó la libertad después de aproximadamente dos meses, Jorge permaneció cautivo durante 180 días. La familia desembolsó 60 millones de dólares por el rescate, una cifra que convirtió al caso en uno de los secuestros extorsivos más resonantes de la historia mundial.

El episodio también tuvo consecuencias sobre la estructura de la compañía, que trasladó su sede a San Pablo, Brasil. Años después, Born sorprendió al establecer una relación comercial con Rodolfo Galimberti, uno de los responsables de su secuestro, con quien llegó a integrar una sociedad empresarial junto a Jorge “Corcho” Rodríguez.

El secuestro de los hermanos Born por Montoneros en 1974 terminó con el pago de un rescate de 60 millones de dólares.

Su vínculo con Carlos Menem y el plan económico que marcó su salida

La influencia de Jorge Born trascendió el ámbito empresarial en 1989, cuando Carlos Menem asumió la Presidencia en medio de una profunda crisis económica y un proceso hiperinflacionario. El mandatario recurrió al grupo Bunge y Born para poner en marcha su primer programa económico, conocido como el Plan BB.

La cercanía entre la compañía y el Gobierno quedó reflejada en la llegada de dos de sus ejecutivos al Ministerio de Economía. El primero fue Miguel Ángel Roig, quien falleció pocos días después de asumir, y posteriormente fue reemplazado por Néstor Rapanelli. El programa no consiguió estabilizar la economía y terminó siendo abandonado antes de finalizar aquel año.

El fracaso del plan debilitó la posición de Born dentro de la compañía familiar y precedió su salida de la conducción del conglomerado. Bajo la dirección de Octavio Caraballo, el grupo inició una profunda reorganización empresarial que incluyó la internacionalización de sus operaciones y la desvinculación de las familias fundadoras de su estructura accionaria.

Actualmente, Bunge mantiene presencia en la Argentina, principalmente a través de la comercialización de granos, la exportación de productos agrícolas y el procesamiento de oleaginosas, actividades que dieron origen al negocio familiar hace más de 140 años.