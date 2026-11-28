Las tormentas intensas, las calles anegadas y la persistente inestabilidad que atraviesa a la provincia de San Juan por estas horas no responden a un episodio aislado, sino al impacto directo del fenómeno de El Niño a escala nacional, en este caso sobre todo en el Litoral argentino.
Con un calentamiento del Pacífico ecuatorial que los organismos meteorológicos internacionales ya ubican en categoría fuerte —o incluso muy fuerte— hacia el arranque del verano, el sistema descarga su mayor poder destructivo sobre el norte y el Litoral argentino, mientras mantiene bajo alerta a la región de Cuyo por el desarrollo de tormentas convectivas puntuales.
En el Litoral y el Noreste Argentino (NEA) se concentra hoy el epicentro de la emergencia hídrica, con miles de personas evacuadas y severos daños por el desborde de los grandes cursos de agua:
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Santa Fe: la onda de crecida del río Paraná golpeó de lleno en la provincia. En el puerto de la capital santafesina el nivel superó la marca de evacuación —ubicándose en torno a los 5,71 metros tras trepar casi un metro y medio desde fines de octubre—, mientras que en Rosario alcanzó su pico máximo del siglo para el mes de noviembre con 4,95 metros. Localidades como Reconquista, San Javier y la propia ciudad de Santa Fe mantienen cientos de familias evacuadas y lidian con el arrastre masivo de camalotes hacia las costas urbanas.
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Corrientes y Chaco: encabezan las estadísticas de población desplazada, sumando miles de evacuados y viviendas anegadas producto de la saturación de los suelos y el desborde simultáneo de los ríos Paraná y Uruguay. Tanto en el Gran Resistencia como en distintas ciudades ribereñas correntinas, el lento escurrimiento del agua impide que los vecinos puedan regresar a sus casas.
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Misiones y Entre Ríos: en territorio misionero, la histórica crecida del río Iguazú obligó a cerrar pasarelas en el Parque Nacional Cataratas, al tiempo que la represa de Yacyretá debió reabrir sus 18 compuertas tras registrar un caudal afluente un 82 % superior a su promedio histórico. En paralelo, Entre Ríos permanece bajo alertas roja y amarilla ante el avance sostenido de las aguas sobre sus zonas costeras.
De esta manera, mientras el noreste del país atraviesa una crítica situación por las inundaciones, en San Juan y el resto de Cuyo el fenómeno se traduce en jornadas de calor extremo combinadas con episodios de tormentas localmente fuertes que obligan a sostener la vigilancia meteorológica.