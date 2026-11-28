Santa Fe: la onda de crecida del río Paraná golpeó de lleno en la provincia. En el puerto de la capital santafesina el nivel superó la marca de evacuación —ubicándose en torno a los 5,71 metros tras trepar casi un metro y medio desde fines de octubre—, mientras que en Rosario alcanzó su pico máximo del siglo para el mes de noviembre con 4,95 metros. Localidades como Reconquista, San Javier y la propia ciudad de Santa Fe mantienen cientos de familias evacuadas y lidian con el arrastre masivo de camalotes hacia las costas urbanas.

Corrientes y Chaco: encabezan las estadísticas de población desplazada, sumando miles de evacuados y viviendas anegadas producto de la saturación de los suelos y el desborde simultáneo de los ríos Paraná y Uruguay. Tanto en el Gran Resistencia como en distintas ciudades ribereñas correntinas, el lento escurrimiento del agua impide que los vecinos puedan regresar a sus casas.