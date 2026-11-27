El fenómeno climático El Niño continúa fortaleciéndose y encendió las alertas de los organismos meteorológicos internacionales . Durante el trimestre agosto-octubre, el calentamiento del océano Pacífico ecuatorial alcanzó niveles que lo ubicaron como el segundo episodio más intenso desde 1950, de acuerdo con los registros del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI).

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El indicador llegó a +2°C , apenas por debajo de los +2,1°C registrados durante el mismo período de 1997 y por encima de los +1,8°C de 2015. La evolución de las temperaturas oceánicas y las proyecciones climáticas anticipan que el fenómeno podría intensificarse todavía más durante el verano austral.

Según el último informe del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) , publicado el 12 de noviembre, existe una probabilidad superior al 79% de que El Niño mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027.

Uno de los datos que genera mayor expectativa entre los especialistas es la posibilidad de que el actual episodio supere los registros históricos. La NOAA calcula que existe cerca de un 60% de probabilidades de que el índice RONI alcance o supere los +2,5°C durante los períodos octubre-diciembre y noviembre-enero.

Si ese escenario se concreta, El Niño 2026 podría superar los antecedentes de 1997-1998 y 1982-1983, considerados entre los episodios más intensos de las últimas décadas.

El índice RONI evalúa las anomalías de la temperatura marina con un ajuste por el calentamiento general de los océanos tropicales (Imagen Ilustrativa)

El fortalecimiento también se observa en otros indicadores del océano Pacífico. Las anomalías de temperatura superficial del mar llegaron a +2,5°C en la región Niño 3.4, +3,6°C en Niño 3 y +4,4°C en Niño 1+2, frente a las costas occidentales de América del Sur.

Además, las mediciones debajo de la superficie oceánica registraron anomalías superiores a los 10°C en algunos sectores del Pacífico oriental, una señal que acompaña el fortalecimiento del fenómeno.

De todos modos, los especialistas advierten que el récord todavía no está confirmado. La posición definitiva del episodio en la serie histórica dependerá de las mediciones de los próximos meses.

Qué consecuencias puede tener El Niño en Argentina

La evolución del fenómeno también mantiene en alerta a Sudamérica. En Argentina, un episodio fuerte o muy fuerte suele aumentar las probabilidades de precipitaciones superiores a los valores habituales, especialmente en el noreste, el Litoral y sectores del centro-este del país.

Entre las provincias que históricamente presentan una señal más marcada aparecen Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos y Santa Fe. El efecto también puede extenderse a sectores de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

La combinación de lluvias frecuentes, suelos saturados y crecidas de los ríos Paraná y Uruguay podría incrementar el riesgo de inundaciones y anegamientos urbanos y rurales.

Sin embargo, el impacto no será igual en todo el territorio. En el noroeste argentino y en las zonas cordilleranas, la relación entre El Niño y las precipitaciones es menos uniforme. Allí pueden registrarse condiciones normales, señales débiles o incluso períodos con déficit de lluvias, dependiendo de la región y la época del año.

Por eso, los especialistas remarcan que el fenómeno modifica las probabilidades climáticas, pero no permite anticipar con precisión cuándo ni dónde se producirán tormentas o episodios extremos.

Cuándo comenzaría a perder intensidad

Las proyecciones indican que el calentamiento del Pacífico se mantendría elevado durante buena parte del verano austral y comenzaría a disminuir gradualmente hacia el otoño de 2027.

No obstante, el enfriamiento del océano no implica que sus consecuencias atmosféricas desaparezcan de inmediato. Los efectos sobre los patrones de circulación y las precipitaciones podrían prolongarse durante varias semanas o meses.

El aumento de las precipitaciones en el noreste argentino eleva el riesgo de crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay (EFE/ Carolina Peñafiel)

La próxima actualización del diagnóstico mensual de la NOAA está prevista para el 10 de diciembre. Ese informe permitirá evaluar si el fenómeno se aproxima al umbral de +2,5°C y si consolida su lugar entre los episodios más intensos registrados desde mediados del siglo pasado.

Mientras tanto, los organismos meteorológicos mantienen el seguimiento de las condiciones del Pacífico y de las posibles consecuencias para los países de la región.