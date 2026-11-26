El exluchador Frank Eric Marques estranguló a Kalif Edward Harper en un hotel de Bangkok tras una discusión que inició por ruidos molestos.

Un turista estadounidense de 46 años murió en Tailandia tras un altercado con un excompetidor de artes marciales mixtas. El incidente se desató luego de una disputa en un hotel de Bangkok que terminó con el exluchador de MMA estrangulando a la víctima hasta la muerte. El agresor, identificado como Frank Eric Marques, de 39 años, declaró haber actuado en legítima defensa tras una fuerte discusión.

El hecho ocurrió en el hotel Tim Place, en el distrito de Phra Khanong. Según los informes policiales y testimonios de testigos, Kalif Edward Harper, oriundo de Míchigan, bajó a la recepción para quejarse por ruidos provenientes de los pisos superiores, llegando a amenazar a la recepcionista del establecimiento antes del fatal desenlace.

Mientras Harper discutía con el personal del hotel, Frank Eric Marques se dirigía hacia el ascensor. Tras un intercambio de palabras en inglés, la situación escaló cuando Harper forzó la apertura de las puertas del elevador, sacando a Marques al vestíbulo e iniciándose una pelea. El ex luchador, con experiencia en disciplinas de combate, logró inmovilizar a Harper y aplicarle una llave de estrangulamiento.

Investigan la actuación de Frank Eric Marques en Bangkok El personal del hotel solicitó asistencia médica de emergencia. A pesar de los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar, Harper falleció en el lugar. Las autoridades, que investigan el suceso en la comisaría de Khlong Tan, preliminarmente considerarían las imágenes de seguridad y las declaraciones de Marques como indicios de legítima defensa, aunque su detención está confirmada para continuar con las indagaciones.