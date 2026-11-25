La deportista neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer, reconocida por sus marcas en apnea, murió el 16 de noviembre a los 33 años.

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La apneísta neerlandesa Jeanine Irina Grasmeijer, quien ostentaba el apnea récord mundial femenino en inmersión libre (FIM), falleció a los 33 años. La noticia fue compartida por su familia a través de redes sociales, quienes anunciaron que la deportista murió el pasado 16 de noviembre sin detallar las causas.

Considerada una figura pionera en su disciplina, Grasmeijer había alcanzado una profundidad de 92 metros en 2016, estableciendo una marca que mantuvo hasta 2018. La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) la reconoció en su momento como la mujer más joven en lograr un récord mundial en este deporte.

Su familia la describió como “una mujer bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte”, y agregó que “ningún desafío era demasiado grande para ella”. Los parientes comunicaron que el funeral se celebrará este miércoles 25 de noviembre en los Países Bajos, invitando a la comunidad a compartir el dolor y los recuerdos.

La trayectoria y el legado en el récord mundial La pasión de Grasmeijer por la apnea comenzó durante un viaje por el sudeste asiático tras finalizar la escuela, cuando descubrió la disciplina y evidenció una notable facilidad para contener la respiración bajo el agua. Su primera inmersión estática duró cinco minutos, y su instructor la motivó a prepararse para romper un récord nacional.

En 2013, con solo 20 años, se convirtió en la mujer más joven en establecer un récord mundial de inmersión libre al alcanzar los 90 metros de profundidad en Grecia. Tres años después, en Bonaire, recuperó el récord mundial femenino con una inmersión de 92 metros en tres minutos y 46 segundos, marca que perduró hasta 2018.