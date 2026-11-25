Quién es Jennifer Barreto, la nueva Miss Universo: su vida para llegar a ser la más linda del mundo

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La noche del 24 de noviembre de 2026 quedará grabada en la historia del certamen y de Puerto Rico. En el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Jennifer Barreto, de 27 años, se coronó como Miss Universo 2026 tras imponerse frente a 115 candidatas de todo el mundo.

Recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch y le devolvió a la isla su sexto título universal, veinte años después de la recordada victoria de Zuleyka Rivera. Sin embargo, el triunfo de Barreto va mucho más allá del brillo de la pasarela: se convirtió en la primera mujer casada y madre en ganar el concurso en sus 75 años de historia.

Raíces en el oeste puertorriqueño y formación académica Nacida como Jennifer Abreu Mora el 17 de diciembre de 1998 en Mayagüez, creció entre Isabela, San Sebastián y Aguadilla. Desde pequeña mostró una energía incansable —practicó voleibol desde la primaria hasta la preparatoria— y una marcada vocación por entender el comportamiento humano y ayudar a los demás.

Lejos de los circuitos tradicionales de modelaje, construyó un perfil académico y profesional sólido. Estudió Psicología en Estados Unidos, donde obtuvo una licenciatura en Psicología de la Investigación y sumó dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico, con especializaciones en intervención en crisis, trauma, protección infantil, violencia doméstica y prevención del suicidio.

Familia, servicio y un salto inesperado En su vida personal forma pareja con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos, con quien tiene una hija, Penélope, nacida en 2019. Desde 2021 trabajó para el Departamento del Ejército estadounidense en Fort Cavazos, Texas, desempeñándose como educadora y especialista en crisis y prevención, acompañando a víctimas de violencia doméstica y maltrato infantil, además de colaborar en tareas vinculadas al bienestar de las familias militares.