Un sismo de magnitud 4.1 sacudió la comuna de Los Vilos, Chile, generando atención en el Centro Sismológico Nacional durante la madrugada.

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en Los Vilos, Chile, este 23 de noviembre.

Compartir







Un sismo de magnitud 4.1 se registró en la madrugada de este lunes 23 de noviembre de 2026 en la comuna de Los Vilos, Chile. El evento telúrico comenzó a las 04:59 horas locales, según informó el Centro Sismológico Nacional (CSN).

El epicentro del movimiento se ubicó a 55 kilómetros al noreste de la ciudad de Los Vilos, a una profundidad de 19 kilómetros. Las coordenadas del epicentro fueron registradas en -31.774 grados de latitud y -72.074 grados de longitud.

Ante la recurrencia de este tipo de eventos sísmicos en el país debido a su ubicación geográfica, las autoridades recuerdan la importancia de consultar fuentes oficiales, mantener un plan de protección civil y estar preparado para posibles réplicas.

Historia sísmica de Chile Chile, conocido por su alta actividad sísmica, ha sido escenario de numerosos terremotos a lo largo de su historia. Desde 1570, se han registrado cerca de un centenar de movimientos de gran magnitud, con casi treinta superando los 8 grados. En promedio, ocurre un sismo de magnitud superior a 8 cada década.