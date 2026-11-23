La Policía de Paraguay detuvo este lunes a Francisco Peña Palacios , hermano del expresidente Santiago Peña, en el marco de la investigación por el caso Ueno Bank . El procedimiento se concretó frente a su vivienda en Asunción y terminó con su traslado al Departamento contra el Crimen Organizado.

La orden había sido emitida horas antes por el Ministerio Público y también alcanzó a su esposa, Rocío Caballero Bosch . Según la Fiscalía, ambos estarían vinculados a hechos investigados como presunto lavado de activos y administración en provecho propio, relacionados con operaciones de una firma asociada a Peña y la entonces Financiera Ueno.

El arresto se produjo después de varias horas de tensión alrededor de la vivienda. A las 16.42, Peña intentó salir en una camioneta, pero una patrullera le bloqueó el paso. Volvió a ingresar al domicilio y, cerca de las 18.11 , salió nuevamente, fue esposado, encapuchado y subido a un móvil policial.

Uno de los ejes de la investigación es una supuesta compraventa inmobiliaria realizada durante 2023. De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, Pear SRL habría adquirido un terreno de 1.184 hectáreas en el departamento de Paraguarí por aproximadamente US$3 millones , en una operación vinculada con la entonces Financiera Ueno.

La pesquisa avanzó después de la declaración del exvicepresidente segundo de Ueno Bank, Julio Rey, quien señaló ante los fiscales que la compañía estaría vinculada a Francisco Peña. Los investigadores intentan determinar si la operación inmobiliaria fue real o si se trató de una maniobra simulada dentro de la trama financiera bajo análisis.

Días antes de la detención, fiscales y policías ya habían allanado las viviendas de Francisco y de su hermano Manuel Peña. Durante esos procedimientos se incautaron teléfonos celulares, tablets y documentación que pasó a formar parte de la investigación.

Su esposa también quedó a disposición de la Justicia

La orden fiscal también incluyó a Rocío Caballero Bosch, esposa de Francisco Peña. A diferencia de su marido, la mujer se presentó durante la tarde en la sede del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

El Ministerio Público indicó que la investigación busca establecer la participación que habría tenido cada uno en las operaciones analizadas. La orden de detención fue remitida a la Comandancia de la Policía para que ambos quedaran a disposición de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

Antes de ser trasladado, Francisco Peña debía ser sometido además a una revisión médica de rigor. Su abogado, Elías Gibbons Dávalos, acompañó el procedimiento pero evitó realizar declaraciones detalladas ante los medios presentes en el lugar.

El caso Ueno Bank y el expresidente Santiago Peña

La detención de Francisco Peña amplía el alcance familiar de una investigación que ya involucra al expresidente Santiago Peña, quien fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal dentro del expediente abierto tras la crisis de Ueno Bank.

La entidad financiera ingresó el 3 de noviembre en un procedimiento de resolución dispuesto por el Banco Central de Paraguay. La investigación también alcanzó al extitular de esa institución, Carlos Carvallo, y a exdirectivos del banco. Ueno había informado contar con más de 2,94 millones de clientes y administraba fondos de organismos públicos y cajas previsionales.

La pesquisa continuará ahora con el análisis de la documentación y los dispositivos incautados, además de la reconstrucción de las operaciones atribuidas a las sociedades investigadas. Francisco Peña quedó a disposición del Ministerio Público mientras se define su situación procesal.