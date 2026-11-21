El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece internado en terapia intensiva en el hospital DF Star de Brasilia después de que los estudios detectaran una obstrucción casi total del intestino delgado. Aunque su cuadro clínico se mantiene estable, el equipo médico no descarta someterlo nuevamente a una cirugía.

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Jair Bolsonaro fue internado de urgencia por una obstrucción intestinal y está en terapia intensiva

Bolsonaro, de 71 años, fue trasladado de urgencia al centro médico después de sufrir fuertes dolores abdominales mientras cumplía prisión domiciliaria. El parte difundido este sábado indicó que presenta un cuadro de abdomen agudo obstructivo, aunque permanece consciente, orientado y respirando por sus propios medios.

Los médicos iniciaron un tratamiento con hidratación, ayuno, soporte nutricional y una sonda gástrica destinada a aliviar la acumulación de contenido en el estómago. Por el momento no existe una fecha prevista para el alta y la posibilidad de una intervención dependerá de cómo responda durante las próximas horas.

Una tomografía mostró una obstrucción casi total, aunque parcial, del intestino delgado , acompañada por signos de inflamación y adherencias abdominales. El cuadro vuelve a poner el foco sobre las complicaciones digestivas que Bolsonaro arrastra desde el ataque con arma blanca que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

Desde entonces, el exmandatario atravesó numerosas intervenciones y distintos episodios de obstrucción intestinal. El médico Brasil Caiado explicó que la decisión sobre una nueva cirugía dependerá de la evolución clínica y de la respuesta al tratamiento conservador iniciado durante la internación.

Si ese tratamiento no logra resolver la obstrucción, Bolsonaro podría enfrentar una nueva intervención quirúrgica. Según informó su familia, sería otra operación dentro de un extenso historial de procedimientos realizados desde la puñalada de 2018.

Su hijo contó cómo atravesó la madrugada

Carlos Bolsonaro, uno de sus hijos, relató que durante la madrugada los médicos debieron volver a colocarle una sonda que ingresa por la nariz hasta el estómago. A través de ese procedimiento, según contó, lograron retirar cerca de un litro de contenido gástrico acumulado.

También señaló que su padre atravesó episodios de náuseas, vómitos, distensión abdominal y fuertes dolores. “Jamás lo había visto así”, manifestó al describir las horas más complejas de la internación, aunque el último parte médico indicó que Bolsonaro continúa estable.

El equipo médico mantiene la vigilancia sobre posibles complicaciones y continuará evaluando el comportamiento del intestino antes de definir si el tratamiento actual resulta suficiente o si será necesario avanzar con una nueva intervención.

Autorizaron las visitas de sus hijos

En paralelo a la internación, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó a los hijos de Bolsonaro a visitarlo diariamente mientras permanezca hospitalizado. La resolución establece que deberán respetarse los horarios y las normas de seguridad del DF Star.

La decisión también prohíbe el ingreso de teléfonos celulares, cámaras y otros dispositivos capaces de registrar imágenes o sonidos dentro del área donde permanece internado el expresidente.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado bajo modalidad domiciliaria por razones humanitarias. Su situación médica continuará siendo evaluada durante las próximas horas, mientras los profesionales definen si la obstrucción puede resolverse sin una nueva cirugía.