Un devastador incendio destruyó una fábrica de dulces en Indonesia y dejó al menos tres personas muertas y 36 trabajadores desaparecidos . El siniestro comenzó el sábado por la tarde en una planta ubicada en el distrito de Serang, provincia de Banten, cerca de Yakarta, la capital del país. Los equipos de rescate mantienen un amplio operativo ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

Fuerte explosión e incendio en Lanús: investigan si hubo una rotura de caño de gas

El fuego se inició alrededor de las 17 en las instalaciones de PT Fonusa Agung Mulia , donde al momento del incidente había aproximadamente 300 trabajadores. En un primer recuento, las autoridades informaron que 54 personas estaban desaparecidas. Sin embargo, 15 fueron rescatadas con vida, cuatro de ellas con heridas.

Las imágenes difundidas por la televisión local mostraron cómo las llamas envolvían el edificio de tres pisos, mientras una enorme columna de humo negro se elevaba sobre la zona. Después de varias horas de fuego, la estructura quedó cubierta de escombros, hierros retorcidos y restos del techo.

Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron trasladados a un hospital en siete bolsas negras para avanzar con las tareas de identificación.

Aunque las causas del siniestro todavía no fueron determinadas oficialmente, algunos sobrevivientes señalaron que el fuego podría haberse originado en una unidad de enfriamiento ubicada en el tercer piso de la fábrica, según informaron medios locales.

Durante el domingo, las llamas estaban prácticamente controladas, pero los bomberos continuaban trabajando para enfriar las instalaciones y garantizar condiciones seguras antes de ingresar a todos los sectores del edificio.

Tubagus Mahfud, jefe de operaciones del departamento de bomberos de Serang, explicó que todavía permanecían algunos focos activos en las zonas central y trasera de la estructura.

“Estamos realizando barridos en las zonas que ya han sido controladas”, indicó el funcionario. También advirtió que parte del edificio se había derrumbado y que la escasa iluminación dificultaba el avance de los rescatistas.

Otro de los riesgos estaba relacionado con los materiales utilizados en la producción de golosinas, que podían favorecer que las llamas se reavivaran. Por ese motivo, las tareas de enfriamiento resultaban fundamentales antes de profundizar la búsqueda.

Un amplio operativo para encontrar a los trabajadores desaparecidos

En el lugar trabajaron 15 camiones de bomberos, equipados con cañones de agua, además de un equipo conjunto de rescate integrado por policías, militares, representantes de la Cruz Roja Indonesia y voluntarios.

Rizky Dwianto, funcionario de operaciones de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Banten, informó que las autoridades mantenían contacto con los responsables de la empresa y los familiares para establecer el paradero de los empleados que estaban dentro de la planta cuando comenzó el incendio.

Mientras avanzaba el operativo, familiares de los trabajadores permanecían en las inmediaciones de la fábrica a la espera de novedades sobre sus seres queridos.

La planta siniestrada producía Milkita, una conocida marca indonesia de caramelos y golosinas elaborados a base de leche.

La tragedia vuelve a poner en discusión las condiciones de seguridad laboral y los protocolos de emergencia en las instalaciones industriales de Indonesia, un país que registró varios incendios mortales en fábricas durante los últimos años.