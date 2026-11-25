Al menos 30 personas murieron tras un trágico Accidente de Tránsito en El Cairo, cuando un camión cisterna volcó y desató una masiva explosión.

Al menos 30 personas murieron y otras 15 resultaron heridas este miércoles en El Cairo cuando un camión cisterna cargado con productos petrolíferos volcó y se incendió en una Accidente de Tránsito muy transitada. El siniestro se produjo en un túnel en el distrito de Al-Warraq, en la gobernación de Guiza, una zona densamente poblada que forma parte del área metropolitana de la capital egipcia.

El accidente provocó la explosión del vehículo, lo que generó una gran llamarada que se propagó a 24 automóviles colindantes, quedando estos calcinados. Unas 40 ambulancias fueron enviadas al lugar para asistir a las víctimas, y 15 de los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

Imágenes grabadas por transeúntes y verificadas por agencias internacionales mostraron grandes llamaradas y densas columnas de humo elevándose desde el lugar del accidente. Las fotografías posteriores exhibieron varios vehículos completamente calcinados y los restos del camión cisterna, mientras los bomberos trabajaban para extinguir los focos del incendio. El Ministerio de Salud de Egipto aún no descarta que la cifra de víctimas fatales aumente.

Las causas y la infraestructura vial en Egipto Fuentes de seguridad indicaron que el camión sufrió una avería en el sistema de dirección, lo que provocó que el conductor perdiera el control y colisionara contra la barrera de hormigón. La Fiscalía del norte de Guiza determinó que el camión, cargado con productos derivados del petróleo, se desvió de su trayectoria. El Ministerio de Salud precisó que el siniestro ocurrió sobre un túnel.