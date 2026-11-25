Gustavo Romanello, uno de los dos acróbatas cordobeses detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, recuperó su libertad este miércoles tras estar recluido en ARIZONA.

Romanello, de 34 años, estuvo 18 días en el Centro de Detención de Florence tras haber sido arrestado junto a su pareja, Agustín Baccega, el pasado 7 de noviembre. El hombre describió su experiencia como una “pesadilla”, relatando condiciones “malas y horribles” y la gente “horrible”, sentimientos que compartió en diálogo con Univisión. A pesar de haber obtenido la libertad bajo fianza el martes, Baccega aún permanece en el Centro de Detención de Eloy a la espera de que se materialice su salida.

La pareja, que reside en Estados Unidos desde 2020 y se desempeña como acróbata, había sido detenida en el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor al asistir al funeral de un amigo. Según versiones de las autoridades, habrían excedido su período de estadía autorizado, pese a contar con permisos de trabajo vigentes y solicitudes de asilo pendientes.

Romanello relata su experiencia bajo custodia Romanello fue trasladado a una iglesia en Glendale, Arizona, donde amigos lo esperaban. Allí, visiblemente agotado, relató las circunstancias de su detención. "Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado", confesó a los medios presentes. Sus declaraciones reflejan el profundo impacto de los 18 días que pasó privado de su libertad.