San Juan despide noviembre con una combinación típica de la transición hacia el verano cuyano, pero potenciada por un contexto climático global excepcional: el desarrollo de un “Súper El Niño” 2026-2027 que, de acuerdo con las últimas proyecciones difundidas por Meteored y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), alcanzará anomalías térmicas récord en el Pacífico ecuatorial hacia fin de año. En el plano local, ese escenario se traduce en un último fin de semana del mes marcado por temperaturas agobiantes y la probabilidad de tormentas aisladas.
El detalle día por día en el Gran San Juan
Tras un viernes 27 de noviembre soleado y con una máxima de 35 °C, el pulso de aire cálido se intensificará durante el fin de semana:
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Sábado 28 de noviembre: La jornada comenzará con cielo mayormente despejado y un rápido ascenso térmico desde la mañana, pasando de 21 °C a las 6:00 a 36 °C entre las 14:00 y las 16:00. Hacia el final de la tarde, entre las 17:00 y las 19:00, el modelo de Meteored marca un 30% de probabilidad de chubascos tormentosos acompañados por ráfagas del sector sur que alcanzarán los 41 km/h, lo que provocará un alivio temporario hasta los 25 °C cerca de la medianoche.
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Domingo 29 de noviembre: Será el día más caluroso del fin de semana. Con mínima de 21 °C y cielo con nubes y claros, el termómetro escalará hasta los 38 °C entre las 15:00 y las 17:00. El viento soplará leve a moderado del noreste y este (hasta 23 km/h), manteniendo una sensación térmica elevada hasta bien entrada la noche.
El calor persistirá en el arranque de diciembre, con máximas previstas de 37 °C para el lunes 30 y 35 °C para el martes 1, antes de que ingrese un frente más inestable entre martes y miércoles con probabilidades de lluvia de entre el 70% y el 80%.