San Juan despide noviembre con una combinación típica de la transición hacia el verano cuyano, pero potenciada por un contexto climático global excepcional: el desarrollo de un “Súper El Niño” 2026-2027 que, de acuerdo con las últimas proyecciones difundidas por Meteored y el Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad (IRI), alcanzará anomalías térmicas récord en el Pacífico ecuatorial hacia fin de año. En el plano local, ese escenario se traduce en un último fin de semana del mes marcado por temperaturas agobiantes y la probabilidad de tormentas aisladas.