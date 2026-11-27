La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) desarrolló una propuesta formativa que puso en diálogo distintas disciplinas para abordar la atención de personas con discapacidad. La experiencia invitó a los estudiantes a reconocer los límites de su propia mirada, consultar a otros profesionales y construir objetivos junto con la persona y su familia.

“Cada disciplina aporta una mirada”. Con esa premisa, el encuentro interdisciplinario propuso un desafío que fue más allá de resolver un caso clínico: aprender a compartir información, formular preguntas pertinentes y acordar decisiones que contemplaran las necesidades y posibilidades de quienes reciben atención. Para ello, se trabajó con los casos simulados de Sofía y Tomás, en una dinámica de 40 minutos por caso.

La actividad formó parte de la primera cohorte de la asignatura , cursada entre septiembre y noviembre de 2026 por nueve estudiantes de quinto año de Medicina, bajo la responsabilidad de la doctora Laura Saad Greco. El recorrido combinó contenidos sobre discapacidad, accesibilidad y derechos con experiencias prácticas y espacios de reflexión sobre el ejercicio profesional.

El diseño del encuentro estableció una condición deliberada: cada estudiante contaba con información correspondiente a su disciplina. Aquello que no estaba en su tarjeta debía preguntarlo. De ese modo, consultar a otros dejó de ser una posibilidad secundaria para convertirse en una parte indispensable de la resolución del caso.

La dinámica articuló aportes de Medicina, Kinesiología, Terapia Ocupacional, Nutrición y Psicología . El equipo docente incluyó a la doctora Laura Saad en la coordinación general y tutoría de Medicina; al licenciada Conca en Kinesiología; a la licencada Aballay y la licenciada Fuentes en Terapia Ocupacional; y a las licenciadas Masiero y Steso, en funciones de consultoría de Nutrición y Psicología, respectivamente.

Los objetivos de aprendizaje fueron concretos: explicar el propio aporte sin recurrir a una jerga innecesaria, pedir información a otras disciplinas, acordar objetivos medibles con la familia y fundamentar las decisiones mediante un informe integrado con CIF. El desafío no consistía simplemente en sumar opiniones, sino en transformarlas en un plan compartido.

La voz de la persona y su familia

Uno de los elementos centrales de la simulación fue la denominada “silla de la familia”. Su participación no se producía automáticamente: era necesario dirigirle preguntas y abrir un espacio para escuchar sus respuestas. La consigna proponía utilizar un lenguaje claro, formular preguntas abiertas y considerar qué acciones podía sostener la familia en su vida cotidiana.

Esta dinámica fue acompañada de una regla explícita “Se habla con la persona, no sobre ella”. El respeto, la confidencialidad y la posibilidad de pausar la actividad también formaron parte del encuadre. Así, el ejercicio integró la toma de decisiones clínicas con la manera de establecer vínculos y reconocer a los interlocutores.

Decidir, volver a mirar y corregir

Cada caso comenzó con una consulta médica y continuó con interconsultas, una reunión de equipo y la elaboración de una hoja de resumen y un acta. Allí debían quedar definidos los compromisos: quién haría qué y en qué plazo. Luego, un salto temporal simulado de seis meses introdujo novedades que obligaron a revisar lo acordado y ajustar los objetivos.

La secuencia incorporó así una dimensión importante del cuidado: volver sobre las decisiones, revisar sus resultados y modificarlas cuando fuera necesario. El aprendizaje continuaba después del encuentro, con un informe integrado por equipo, una autoevaluación y una instancia posterior de análisis y devolución docente. “Equivocarse y corregir es parte del ejercicio”, expresaba el material de la actividad.

Alumnos de la UCCuyo reconocieron haber aprendido

El informe final de la asignatura ofrece una primera aproximación a cómo vivió el grupo esta experiencia. Los ocho estudiantes que respondieron el cuestionario de cierre seleccionando la simulación interdisciplinaria entre las actividades que más contribuyeron a su aprendizaje. También destacaron el taller realizado con una persona con discapacidad.

Una de las respuestas sintetizó el valor atribuido al encuentro entre carreras: “La experiencia de la simulación que hicimos con chicos de otras carreras me hizo ver que en la tarea que me va a tocar como médica se necesita de mucho apoyo y trabajo en equipo”.

La comparación de los cuestionarios mostró, además, que el promedio de conocimiento autopercibido pasó de 2,14 a 3,75 en una escala de cinco puntos. Las respuestas abiertas reflejaron una mayor presencia de conceptos como accesibilidad, autonomía, derechos, apoyos y equidad. Los ocho participantes del cuestionario final consideraron que la temática debería tener carácter obligatorio en la carrera.

Estos resultados deben interpretarse con prudencia ya que corresponden a un grupo pequeño, con siete respuestas iniciales y ocho finales, anónimas y no emparejadas. Expresan percepciones y tendencias del grupo; no constituyen una medición del desempeño clínico ni permiten atribuir los cambios exclusivamente a una actividad. El informe también identificó contenidos técnico-normativos que requieren mayor práctica y consolidación.

Una formación que invita a ampliar la mirada

La experiencia dejó planteada una orientación formativa, aprender a atender a personas con discapacidad implica revisar no sólo los conocimientos disponibles, sino también las preguntas que se hacen, las barreras que se reconocen y las voces que se incluyen en las decisiones. En los testimonios finales, los estudiantes destacaron especialmente la comunicación, la escucha y la necesidad de trabajar con otros.

En ese cruce entre simulación, reflexión y encuentro interdisciplinario, la propuesta de la UCCuyo dio un lugar concreto al aprendizaje de una práctica centrada en la persona. Una práctica en la que consultar no significa saber menos, sino reconocer que para cuidar mejor es necesario construir con los demás.