El nuevo Código Electoral que Marcelo Orrego envió a la Legislatura no sólo propone cambiar la forma en que los sanjuaninos votarán en 2027. También introduce una modificación que puede tener un efecto considerable en la cocina política del oficialismo: ya no habrá lugar para que varios candidatos de un mismo frente compitan por una intendencia y después sumen sus votos. Cada espacio tendrá que resolver quién es su representante en cada departamento.

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La diferencia parece sencilla, pero obliga a revisar los acuerdos que sostienen al frente que conduce el Gobernador. En 2023, el SIPAD permitió que distintas figuras de una misma fuerza midieran su volumen electoral sin romper formalmente la pertenencia a un mismo espacio. Con el mecanismo ELIGE que propone el Ejecutivo, esa competencia deberá resolverse previamente, mediante internas abiertas o cerradas, según las reglas de cada partido o alianza.

En otras palabras, el proyecto traslada una parte importante de la disputa electoral desde las urnas generales hacia las negociaciones partidarias. Y en un frente integrado por distintas fuerzas, elegir un candidato no será solamente una cuestión de quién tiene más aspiraciones o quién cuenta con mayor respaldo territorial. También será una discusión sobre cuánto poder conserva cada socio dentro de la sociedad política.

El oficialismo provincial tiene una particularidad: no es un partido único. Producción y Trabajo convive con el Partido Bloquista, la UCR, el PRO y otros sectores. La convivencia electoral exigirá acuerdos en los que cada fuerza deberá definir qué lugares pretende ocupar y cuáles está dispuesta a ceder.

La situación del Partido Bloquista permite observar con claridad el alcance de las nuevas reglas. El partido de la estrella forma parte de la alianza que llevó a Orrego a la Gobernación y actualmente administra dos municipios: Iglesia, con Jorge Espejo, y Zonda, con Juan José Atampiz. Son dos departamentos en los que tiene una estructura política propia y dirigentes con aspiraciones para 2027.

En Iglesia, la sucesión de Espejo ya tiene varios nombres en movimiento. El actual intendente no podrá buscar otro mandato consecutivo y dentro del bloquismo aparecen tres aspirantes: Rubén Sosa, funcionario municipal que cuenta con el respaldo del jefe comunal; el diputado departamental Gustavo Deguer, y el exintendente Mauro Marinero, que también pretende volver a conducir el municipio.

La discusión tiene una primera instancia dentro del propio partido. Pero el escenario no termina allí. Producción y Trabajo también tiene dirigentes con expectativas en el departamento, por lo que la definición deberá contemplar la relación entre los dos socios del frente.

En Zonda, en cambio, la sucesión parece tener un nombre más definido. El diputado departamental Miguel Atampiz aparece como la figura que el bloquismo pretende impulsar para retener el municipio. Incluso, el armado podría incluir también la candidatura a diputado departamental dentro del mismo esquema político.

En ambos casos, la discusión de fondo será hasta dónde está dispuesto a avanzar el orreguismo en territorios que actualmente administra su aliado. Una posibilidad que se desprende del escenario político es que Orrego respete la representación bloquista en Iglesia y Zonda y no impulse candidatos de Producción y Trabajo para competir por esas intendencias.

No sería solamente un gesto hacia un socio electoral. El bloquismo cuenta con cuatro diputados y acompañó desde el comienzo de la gestión varias de las principales iniciativas del Ejecutivo, tanto en materia legislativa como en las definiciones vinculadas con cargos judiciales. Ese respaldo tiene un valor político que excede los dos municipios.

Por eso, Iglesia y Zonda pueden convertirse en una referencia para medir cómo funcionará la alianza oficialista cuando llegue el momento de repartir candidaturas. El interrogante es si el respeto por los territorios que ya gobierna el bloquismo se convertirá en un criterio general de negociación o si cada departamento tendrá una resolución particular.

La situación cambia cuando se observa Angaco. El Partido Bloquista tiene presencia histórica y una dirigencia propia, pero el departamento está gobernado por el justicialista José Castro. En ese escenario, el orreguismo viene posicionando al diputado departamental Marcelo Mallea como una de sus principales alternativas para disputar la Intendencia.

Más atrás aparece Carlos Maza Pezé, exintendente del departamento, cuyo nombre también forma parte de las conversaciones políticas. Su situación tiene un recorrido particular: después de perder la elección de 2023 por apenas siete votos frente a Castro, se alejó del bloquismo y pasó a trabajar en el esquema municipal de Juan José Orrego, en Santa Lucía. Posteriormente, hubo movimientos para recomponer su relación con el partido de la estrella.

Pero hay otra dirigente bloquista con aspiraciones: Cecilia Naveda, presidenta del comité departamental. Su presencia introduce una dificultad adicional para cualquier negociación, porque el partido tiene una referencia propia y no necesariamente estaría dispuesto a resignar ese lugar.

La diferencia con Iglesia y Zonda es que en Angaco el bloquismo no tiene actualmente la Intendencia para reclamar la continuidad de su gestión. Además, Mallea ya construyó un vínculo político con el oficialismo provincial y su posicionamiento aparece respaldado por el entorno de Orrego.

Así, el departamento podría convertirse en una de las primeras pruebas concretas de cómo se traduce el acuerdo entre Producción y Trabajo y el bloquismo. No alcanza con que ambos partidos compartan un frente provincial: deberán resolver quién representa a la alianza en cada municipio y qué lugar tendrá el socio que no encabece la boleta.

Hay una tercera pieza que todavía no tiene un lugar definido en el armado: La Libertad Avanza. La relación institucional entre Orrego y el Gobierno de Javier Milei atraviesa un buen momento, con coincidencias y sintonía entre ambas administraciones. Sin embargo, esa relación todavía no se tradujo en un acuerdo electoral para 2027.

Si el Gobernador decide cerrar una alianza con el espacio libertario, la discusión por las intendencias tendrá que incorporar a José Peluc. El diputado nacional es el principal referente de LLA en San Juan y, por lo tanto, sería uno de los interlocutores para definir cómo se distribuyen las candidaturas en los departamentos.

La posibilidad de un acuerdo tiene dos lecturas dentro del oficialismo. Hay sectores que consideran que existen condiciones políticas para avanzar hacia una sociedad electoral. Otros prefieren esperar y observar cómo evoluciona la situación nacional, particularmente la imagen de Milei, que viene registrando un desgaste en los últimos meses.

Peluc, por su parte, dejó una definición que todavía marca la posición pública de su espacio. En octubre, durante el segundo aniversario de La Libertad Avanza en San Juan, planteó que el partido debía prepararse para competir sin aliados. "Nos tenemos que preparar para ir solos", sostuvo. También manifestó su intención de fortalecer la estructura libertaria en los 19 departamentos.

Si finalmente se concreta un acuerdo, no bastará con una foto entre Orrego y los referentes nacionales de Milei. Habrá que discutir qué departamentos quedan bajo la órbita de cada fuerza, qué candidaturas se comparten y cuáles serán los mecanismos para resolver las diferencias.

El Código Electoral le daría un marco concreto a esa negociación: un frente no podrá presentar varios candidatos para un mismo cargo. Por lo tanto, si Producción y Trabajo, el bloquismo y La Libertad Avanza confluyen en una misma alianza, deberán encontrar una fórmula para seleccionar un único postulante a cada intendencia.

También existe otra alternativa: que los libertarios compitan por separado. En ese caso, no participarían de la negociación interna del oficialismo y conservarían la posibilidad de presentar sus propios candidatos en los municipios.

La discusión por las candidaturas tiene otra variable que puede modificar el escenario: el momento de la elección. Orrego tiene la posibilidad de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales. La reforma contempla elecciones locales con anterioridad a las nacionales y establece un margen para convocarlas entre 60 y 250 días antes del vencimiento de los mandatos. Aunque todavía no hay una fecha oficial, dentro del escenario político se observa mayo o junio de 2027 como una posibilidad.

La separación de los calendarios tiene una consecuencia política evidente: permitiría que los sanjuaninos evalúen primero la gestión provincial y después la nacional. El secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, ya había expresado públicamente esa interpretación al defender la conveniencia de que ambas gestiones sean evaluadas por separado.

Ese escenario también abre una alternativa para un eventual entendimiento con Milei. Orrego podría recibir el acompañamiento de La Libertad Avanza en la elección provincial y, meses después, respaldar la reelección presidencial del libertario en octubre. Es una posibilidad que forma parte de las especulaciones sobre el armado, pero que todavía no tiene una definición pública de las partes.

El desdoblamiento, además, permitiría al Gobernador poner en discusión su propia gestión sin que la elección provincial quede necesariamente atada al desempeño de la Casa Rosada. La conveniencia política de esa estrategia dependerá del contexto que exista cuando llegue el momento de tomar la decisión.