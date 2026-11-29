El cierre de noviembre llega a San Juan con condiciones plenamente veraniegas y un marcado ascenso térmico que convierte a este domingo 29 de noviembre en el día más caluroso del fin de semana. Según el parte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada arrancará con una temperatura mínima ubicada en los 19°C y cielo mayormente nublado a parcialmente nublado.

Con el correr de las horas, el sol ganará protagonismo entre nubes dispersas y empujará el termómetro hacia un pico de calor agobiante. Para la tarde se prevé el momento de mayor exigencia térmica, con una máxima estimada entre los 37°C, bajos porcentajes de humedad y escasa probabilidad de precipitaciones.

Hacia el cierre del domingo, el panorama meteorológico volverá a mostrar signos de inestabilidad. El pronóstico oficial del SMN contempla la posibilidad de tormentas aisladas durante la noche, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% y una temperatura nocturna que se mantendrá elevada.