A las 17 de este sábado, la provincia se ubicó al tope de las ciudades más calurosas de la Argentina. Apenas media hora más tarde, un brusco cambio meteorológico trajo precipitaciones, fuertes ráfagas y actividad eléctrica sobre el Gran San Juan.

La tarde de este sábado estuvo marcada por un fuerte contraste meteorológico en San Juan. Tras una jornada agobiante en la que la provincia volvió a posicionarse como el punto más caluroso de toda la Argentina con 35°C, un repentino cambio en las condiciones climáticas trajo alivio en forma de lluvia, ráfagas del sector sur y actividad eléctrica sobre gran parte del Gran San Juan.

De acuerdo con el relevamiento térmico de las 17:00, San Juan encabezó el ranking nacional de temperaturas extremas, superando a otras localidades históricamente cálidas y de distintas regiones del país. El registro confirmó la intensidad del calor acumulado durante el día, que condicionó la actividad cotidiana de los sanjuaninos.

El ranking de las ciudades más calurosas a las 17 El listado de los puntos con mayor temperatura del país en esa franja horaria quedó conformado por:

San Juan (35°C)

Bahía Blanca

Santiago del Estero

San Rafael

Neuquén

San Fernando del Valle de Catamarca

Termas de Río Hondo

Córdoba Observatorio

Merlo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires Lluvia, ráfagas del sur y relámpagos Apenas treinta minutos después de alcanzar el pico térmico nacional, alrededor de las 17:30, el escenario atmosférico dio un giro brusco. Una tormenta eléctrica avanzó sobre la capital sanjuanina y los departamentos aledaños, descargando precipitaciones en distintos sectores del Gran San Juan.

El fenómeno llegó acompañado por una intensa ráfaga de viento del sector sur y numerosa actividad eléctrica, con relámpagos visibles en todo el cielo del valle. Pese a la fuerza con la que ingresó el frente de inestabilidad tras el calor extremo, hasta el momento no se reportaron daños materiales ni interrupciones en los servicios esenciales.