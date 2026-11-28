La tarde de este sábado estuvo marcada por un fuerte contraste meteorológico en San Juan. Tras una jornada agobiante en la que la provincia volvió a posicionarse como el punto más caluroso de toda la Argentina con 35°C, un repentino cambio en las condiciones climáticas trajo alivio en forma de lluvia, ráfagas del sector sur y actividad eléctrica sobre gran parte del Gran San Juan.
De acuerdo con el relevamiento térmico de las 17:00, San Juan encabezó el ranking nacional de temperaturas extremas, superando a otras localidades históricamente cálidas y de distintas regiones del país. El registro confirmó la intensidad del calor acumulado durante el día, que condicionó la actividad cotidiana de los sanjuaninos.
El ranking de las ciudades más calurosas a las 17
El listado de los puntos con mayor temperatura del país en esa franja horaria quedó conformado por:
Lluvia, ráfagas del sur y relámpagos
Apenas treinta minutos después de alcanzar el pico térmico nacional, alrededor de las 17:30, el escenario atmosférico dio un giro brusco. Una tormenta eléctrica avanzó sobre la capital sanjuanina y los departamentos aledaños, descargando precipitaciones en distintos sectores del Gran San Juan.
El fenómeno llegó acompañado por una intensa ráfaga de viento del sector sur y numerosa actividad eléctrica, con relámpagos visibles en todo el cielo del valle. Pese a la fuerza con la que ingresó el frente de inestabilidad tras el calor extremo, hasta el momento no se reportaron daños materiales ni interrupciones en los servicios esenciales.
La atención permanece puesta ahora en la evolución de las condiciones meteorológicas para las próximas horas, en una jornada que pasó del calor récord a la tormenta en cuestión de minutos.