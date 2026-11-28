La UCCuyo y la Cámara de Proveedores Mineros (CAPRIMSA) firmaron un convenio marco de cooperación mutua y un acta complementaria que establece proyectos conjuntos de investigación, extensión y beneficios económicos en formación de posgrado para los socios de la entidad empresarial.

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En un paso clave para fortalecer la articulación entre el ámbito académico y el sector productivo de San Juan, autoridades de la UCCuyo y CAPRIMSA rubricaron un convenio marco de asistencia y colaboración recíproca. El entendimiento tiene como objetivo principal programar y ejecutar de manera conjunta proyectos y actividades académicas, de extensión y de investigación universitaria, buscando potenciar el desarrollo regional a través del conocimiento.

La alianza estratégica apunta a generar sinergia entre ambas instituciones mediante el impulso de iniciativas de carácter científico, tecnológico, social y cultural. De esta manera, la universidad y la cámara empresarial buscan dar respuesta a las demandas de profesionalización, innovación y vinculación que exige el crecimiento sostenido de la actividad minera y su cadena de valor en San Juan.

Como primera acción concreta dentro de este convenio marco, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEyE) de la UCCuyo suscribió un acta complementaria con CAPRIMSA. Este instrumento específico permitirá diseñar y desarrollar de manera articulada diversas actividades de interés común orientadas a la actualización profesional y la mejora en la gestión empresarial de las firmas proveedoras.

Además de la planificación conjunta de agendas de trabajo, el acta establece un esquema de beneficios directos p ara los integrantes de la Cámara. Puntualmente, la unidad académica otorgará un descuento del 20% sobre el valor total de las diplomaturas, capacitaciones y cursos de posgrado que formen parte de su oferta educativa. Este beneficio alcanzará a todos aquellos profesionales que acrediten su condición de socios activos de CAPRIMSA y cumplan con los requisitos de admisión establecidos para cada instancia formativa.

Autoridades de UCCuyo y CAPRIMSA presentes

El acto protocolar de firma contó con la participación de los máximos referentes de ambas entidades, quienes destacaron la importancia de tender puentes sólidos entre la educación superior y el entramado empresarial local.

Por parte de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan estuvieron presentes su presidente, Fernando Godoy, y su directora ejecutiva, Flavia Nayar. En representación de la Universidad Católica de Cuyo participaron la rectora, Lic. María Laura Simonassi; el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Mg. Julio Bastias; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Esp. María Alejandra Segovia; y la directora de la carrera de Contador Público, Cra. Graciela Balderramo.

Con este acuerdo, la UCCuyo reafirma su compromiso con el desarrollo socioeconómico de la región, poniendo su estructura académica y científica al servicio de los sectores productivos estratégicos de San Juan, mientras que CAPRIMSA suma una herramienta fundamental para jerarquizar y dotar de mayor competitividad a sus empresas asociadas.