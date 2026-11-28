La repavimentación de calle Abraham Tapia, en el departamento Rawson, ya está en marcha. La Dirección Provincial de Vialidad comenzó los trabajos en el tramo comprendido entre calle General Mosconi y Callejón Coria, una intervención anunciada por el gobernador Marcelo Orrego y financiada íntegramente con fondos provinciales.

Inteligencia artificial en las aulas: más de 4.000 estudiantes se capacitan con el programa "San Juan PotencIA"

Se trata de una arteria importante para la circulación cotidiana de los rawsinos, ya que permite los desplazamientos dentro del departamento y la conexión con otros sectores del Gran San Juan. Por ese motivo, la obra apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.

Los trabajos forman parte de la 21.ª etapa del plan de pavimentación con concreto asfáltico en caliente, destinado a la conservación y el mejoramiento de la red vial provincial.

Debido a que el estado del pavimento presenta diferentes condiciones a lo largo del recorrido, Vialidad Provincial dividió la intervención en dos sectores, con soluciones técnicas específicas para cada uno.

En el tramo comprendido entre Callejón Coria y calle Cano, se colocará una nueva carpeta asfáltica de 5 centímetros de espesor y 7 metros de ancho. Además, se realizarán reparaciones en las banquinas para mejorar las condiciones generales de la calzada.

En tanto, desde calle Cano hasta General Mosconi, las tareas tendrán una mayor profundidad. Allí se demolerán las losas de hormigón que presentan daños, se reconstruirá la base y posteriormente se colocará una nueva carpeta asfáltica, esta vez con un ancho de 8 metros.

Una vez finalizada la intervención, se espera que calle Abraham Tapia cuente con una calzada renovada y mejores condiciones de circulación para los vecinos de Rawson. La obra busca facilitar los traslados diarios y avanzar en el mantenimiento de una de las arterias utilizadas para conectar distintos puntos del departamento.