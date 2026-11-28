El hombre había desaparecido ayer. Desde el programa provincial San Juan Te Busca confirmaron que lo hallaron este sábado 28.

El programa provincial San Juan Te Busca informó que encontraron a Ángel Eduardo Correa, el hombre de 76 años que era intensamente buscado en San Juan desde el viernes 27 de noviembre.

La noticia fue comunicada este sábado 28 de noviembre a través de una publicación oficial, en la que las autoridades confirmaron que el adulto mayor había sido localizado. El aviso de búsqueda había generado preocupación por su desaparición.

Según los datos difundidos en el comunicado, Correa había desaparecido el 27 de noviembre y fue encontrado al día siguiente. La información fue compartida por el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.