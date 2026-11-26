Una tragedia conmocionó a la localidad bonaerense de Dique Luján, en el partido de Tigre, donde este jueves encontraron sin vida a Nicolás Daniel Pereira , el joven de 19 años que había desaparecido tras ingresar a las aguas del canal Villanueva mientras se encontraba con un grupo de amigos.

El episodio ocurrió durante la tarde, en inmediaciones de la avenida América al 1100. Según los testimonios de quienes lo acompañaban, el muchacho ingresó al agua para refrescarse, pero no consiguió regresar a la superficie. Dos jóvenes intentaron auxiliarlo, aunque no lograron rescatarlo y dieron aviso a las autoridades.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo con la participación de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y efectivos policiales . Durante la madrugada, familiares y allegados permanecieron en las inmediaciones del canal a la espera de novedades sobre el paradero del joven.

Las tareas se intensificaron durante la mañana de este jueves e incluyeron recorridas por la costa, rastrillajes sobre la superficie del agua y trabajos de inmersión con buzos especializados. Finalmente, minutos antes de las 11, personal de Defensa Civil del municipio localizó el cuerpo sin vida en un sector ribereño de Villa La Ñata , con aparentes signos de ahogamiento.

Durante el episodio que desencadenó la desaparición, una de las jóvenes que acompañaba a Nicolás sufrió una descompensación y debió recibir asistencia médica. Según relató una familiar de la víctima, otro adolescente de 13 años también habría tenido dificultades para salir del agua, aunque logró ser rescatado por las personas que estaban en el lugar.

El dolor de la familia y los cuestionamientos por la seguridad

Soledad, tía del joven, manifestó su indignación por las condiciones de seguridad del lugar y aseguró que su sobrino no sabía nadar. Si bien en el sector existen carteles que advierten sobre la prohibición de bañarse, la mujer cuestionó la ausencia de un vallado que impida el ingreso al agua y la falta de personal encargado de controlar el cumplimiento de las restricciones.

La familiar también expresó su malestar por lo que consideró una demora en las tareas de búsqueda y una deficiente comunicación de las autoridades con los allegados. Sus declaraciones se produjeron mientras permanecía junto a la madre del muchacho en las inmediaciones del canal, antes de que se confirmara el hallazgo.

La investigación quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, que inició las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de la muerte. En el expediente también interviene personal de la Comisaría Cuarta de Tigre.