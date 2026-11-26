El chico, que tiene retraso madurativo, no respondía a estímulos cuando los efectivos llegaron a su casa de Villa Unión. Le practicaron primeros auxilios y lograron estabilizarlo camino al hospital.

Dramático: policías le salvaron la vida a un nene de 12 años que no podía respirar

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Un rápido y efectivo accionar policial permitió salvarle la vida a un nene de 12 años que sufrió una severa descompensación respiratoria en el departamento Chimbas. El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Unión y terminó con el menor estabilizado y fuera de peligro en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.

Todo comenzó tras un llamado de alerta al 911 que comisionó de urgencia a un patrullero de la Comisaría 26ª hacia calle Juan José Paso. Al arribar al domicilio, el oficial ayudante Nahuel Salinas y el agente Emanuel Pelayes se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien les explicó desesperado que su hijo de 12 años —que tiene retraso madurativo— no podía respirar.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al chico en un cuadro crítico: no respondía a preguntas ni reaccionaba a ningún tipo de estímulo. Ante la gravedad de la situación, los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios en el lugar y decidieron cargarlo de inmediato en el móvil policial, junto a su padre, para trasladarlo hacia el centro de salud Báez Laspiur.