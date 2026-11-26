Un rápido y efectivo accionar policial permitió salvarle la vida a un nene de 12 años que sufrió una severa descompensación respiratoria en el departamento Chimbas. El episodio ocurrió en una vivienda de Villa Unión y terminó con el menor estabilizado y fuera de peligro en el Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Todo comenzó tras un llamado de alerta al 911 que comisionó de urgencia a un patrullero de la Comisaría 26ª hacia calle Juan José Paso. Al arribar al domicilio, el oficial ayudante Nahuel Salinas y el agente Emanuel Pelayes se entrevistaron con un hombre de 37 años, quien les explicó desesperado que su hijo de 12 años —que tiene retraso madurativo— no podía respirar.
Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron al chico en un cuadro crítico: no respondía a preguntas ni reaccionaba a ningún tipo de estímulo. Ante la gravedad de la situación, los efectivos comenzaron a practicarle maniobras de primeros auxilios en el lugar y decidieron cargarlo de inmediato en el móvil policial, junto a su padre, para trasladarlo hacia el centro de salud Báez Laspiur.
Durante el trayecto de urgencia, al circular por calle 25 de Mayo antes de Salta, la insistencia de los policías dio resultado y lograron estabilizar al menor. Una vez compensado, continuaron el traslado hacia el Hospital Rawson para que recibiera una evaluación médica más compleja, ya que además del cuadro respiratorio había atravesado una fuerte crisis de nervios.