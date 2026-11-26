Isaías Jorge Díaz evitó dar explicaciones sobre el ataque ocurrido en La Bebida y se limitó a pedir disculpas ante el juez por el crimen de Sebastián Gil.

"Pido perdón, nada más". Con esa corta y fría frase, Isaías Jorge Díaz rompió el silencio este jueves durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el crimen de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años asesinado de un disparo en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida.

Frente al magistrado y a las partes, el principal sospechoso del homicidio decidió no declarar sobre los hechos ni ofrecer su versión de lo sucedido tras los festejos por el campeonato de Boca Juniors. Su única manifestación en toda la instancia judicial se redujo a esas cuatro palabras, antes de escuchar la resolución que lo deja tras las rejas mientras avanza la causa.

Imputaciones y prisión preventiva Tras la audiencia, la Justicia formalizó la investigación contra los tres integrantes de la familia Díaz que habían sido detenidos y dispuso distintas medidas de coerción según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno:

Isaías Jorge Díaz: fue imputado como presunto autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real y en perjuicio de Alan Sebastián Gil Carrizo y de un hombre de apellido Farías (propietario de la vivienda). El juez ordenó un año de prisión preventiva.

fue imputado como presunto autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio, en concurso real y en perjuicio de Alan Sebastián Gil Carrizo y de un hombre de apellido Farías (propietario de la vivienda). El juez ordenó un año de prisión preventiva. Jorge Antonio Díaz: el padre del tirador quedó imputado por violación de domicilio y encubrimiento agravado, en concurso real, en perjuicio de la libertad individual de Farías y de la administración de justicia. Cumplirá cuatro meses de prisión preventiva.

el padre del tirador quedó imputado por violación de domicilio y encubrimiento agravado, en concurso real, en perjuicio de la libertad individual de Farías y de la administración de justicia. Cumplirá cuatro meses de prisión preventiva. Emanuel Sebastián Díaz: el tío paterno del presunto asesino recibió la misma calificación legal que Jorge Antonio —violación de domicilio y encubrimiento agravado en concurso real— y también cumplirá cuatro meses de prisión preventiva. Cómo ocurrió el crimen de Sebastián Gil De acuerdo con la reconstrucción realizada por la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, el violento desenlace tuvo su punto de partida durante la madrugada del domingo en la Plaza 25 de Mayo, en medio de las celebraciones de los hinchas de Boca. Allí se habría producido una discusión por el uso de una tarjeta SUBE entre Gil Carrizo y el hermano menor de uno de los imputados.