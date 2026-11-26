En la audiencia de formalización de este jueves quedaron imputados los tres integrantes de la familia Díaz por el asesinato ocurrido en La Bebida tras los festejos de Boca. La defensa se opuso a la acusación por violación de domicilio y pidió un plazo menor de investigación, pero el juez resolvió avanzar con la causa.

Isaías Jorge Díaz, su padre, Jorge Antonio Díaz y su tío, Emanuel Sebastián Díaz en la audiencia de este jueves.

Este jueves concluyó la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el crimen de Alan Sebastián Gil Carrizo, el joven de 22 años asesinado de un disparo durante un violento episodio ocurrido en el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, departamento Rivadavia.

Como resultado de la audiencia, la Justicia resolvió dar por formalizada la investigación e imputar a los tres integrantes de la familia Díaz que habían quedado detenidos, dictando además distintas medidas de coerción según el grado de participación atribuido a cada uno:

Isaías Jorge Díaz: quedó imputado como presunto autor de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y violación de domicilio , en concurso real y en perjuicio de Gil Carrizo y de Ricardo David Farías (propietario de la vivienda). El juez le dictó un año de prisión preventiva .

Jorge Antonio Díaz: fue imputado por violación de domicilio y encubrimiento agravado , en concurso real, en perjuicio de la libertad individual de Farías y de la administración de justicia. Cumplirá cuatro meses de prisión preventiva .

Emanuel Sebastián Díaz: recibió la misma calificación legal que Jorge Antonio —violación de domicilio y encubrimiento agravado en concurso real— y también recibió cuatro meses de prisión preventiva. El cruce entre la defensa y la querella Durante la audiencia, el abogado defensor Noriega intentó cuestionar la acusación fiscal: se opuso a la imputación por el delito de violación de domicilio y solicitó reducir a seis meses el plazo de investigación penal preparatoria, frente al pedido de un año impulsado por el Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, tanto la Fiscalía como la querella rechazaron el planteo de la defensa, logrando que los tres acusados quedaran formalmente imputados bajo las calificaciones requeridas.

Cómo ocurrió el crimen de Sebastián Gil El asesinato se produjo luego de los festejos por el campeonato de Boca Juniors en San Juan. Según la reconstrucción realizada por la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, el conflicto se originó durante la madrugada del domingo en la Plaza 25 de Mayo, a partir de una discusión vinculada al presunto robo de una tarjeta SUBE.

Ese primer enfrentamiento involucró a Gil Carrizo y al hermano menor de uno de los ahora imputados. Horas más tarde, la disputa se trasladó hasta el barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, donde la víctima se encontraba reunida en la casa de un amigo junto a otras personas.