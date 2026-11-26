Un video de una cámara de seguridad fue clave para desarticular una organización dedicada a cometer robos bajo la modalidad conocida como “viuda negra” . Las imágenes muestran a una mujer mientras preparaba una sustancia que habría utilizado para dormir a un hombre , a quien había contactado mediante una aplicación de citas. El procedimiento terminó con cinco personas detenidas en distintos operativos realizados en el partido bonaerense de La Matanza y en la Ciudad de Buenos Aires.

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El episodio que dio origen a la investigación ocurrió el 14 de septiembre en Ramos Mejía . La víctima, un hombre de 46 años, había acordado un encuentro con una mujer que se presentó con el nombre de “Camila”. La cita se concretó en una vivienda ubicada en las inmediaciones de las calles Balcarce y 12 de Octubre.

Según la denuncia, durante el encuentro la mujer le ofreció una bebida. Después de consumirla, el hombre perdió el conocimiento. Cuando despertó, se encontró con que había sido golpeado por la mujer y otros dos hombres , quienes le habían robado sus pertenencias antes de escapar.

Uno de los elementos determinantes para avanzar con la investigación fue una cámara de seguridad instalada en el baño de la vivienda , que registró a la sospechosa mientras preparaba la sustancia que presuntamente utilizó para sedar a la víctima. Las imágenes también permitieron observar sus contactos con otros integrantes del grupo.

CAYÓ UNA BANDA DE VIUDAS NEGRAS LIDERADA POR UNA DETENIDA DESDE LA CÁRCEL: ASÍ DOPABAN Y DESVALIJABAN A UNA VÍCTIMA - Operativo de la DDI La Matanza. - La jefa de la banda está presa por dopar y matar a una víctima en Moreno. pic.twitter.com/iB72JhKqk8

A partir de ese material, el análisis de dispositivos electrónicos, las tareas de investigación y las intervenciones telefónicas, detectives de la DDI La Matanza , junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, lograron identificar a los presuntos integrantes de la organización.

De acuerdo con la pesquisa, la banda captaba hombres a través de aplicaciones de citas. Las mujeres eran las encargadas de establecer el contacto y concretar los encuentros, mientras que sus cómplices ingresaban posteriormente a las viviendas para golpear a las víctimas y sustraerles sus pertenencias.

Cinco detenidos y seis allanamientos

La investigación también apuntó a Clotilde Beatriz Lezcano, de 20 años, señalada como la presunta jefa de la organización. La joven ya se encontraba detenida en la Unidad Penitenciaria N° 8 de Los Hornos por un homicidio criminis causa cometido bajo una modalidad similar en Moreno.

Con seis órdenes judiciales, los investigadores realizaron allanamientos en los barrios Villa 21-24 y Zavaleta, de la Ciudad de Buenos Aires, además de un procedimiento en el establecimiento penitenciario donde permanece alojada Lezcano.

Como resultado de los operativos fueron detenidos Mailén Antonela Azcárate, Dalila Ivana Encina, Ever Gabriel Benítez Lezcano, Lucas Ezequiel Acosta y Francisco Hernán Benítez Lezcano. En tanto, a Lezcano se le notificó la formación de una nueva causa mientras continúa privada de su libertad.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró 31 teléfonos celulares, cinco blísteres de medicamentos somníferos, tres netbooks, tres tablets y un iPad. También incautó dos corta candados, prendas de vestir, un casco de motocicleta y 220 pesos mexicanos.

La causa está a cargo de la UFIyJ N° 11 y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial La Matanza. Los investigadores buscan establecer si la organización estuvo involucrada en otros hechos delictivos cometidos con el mismo mecanismo.