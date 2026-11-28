Se trata de Ariel Alejandro Reinoso, quien fue visto por última vez este viernes 27 de noviembre. El programa provincial "San Juan Te Busca" difundió sus características físicas y la vestimenta que llevaba puesta al momento de ausentarse.

Las autoridades provinciales activaron el protocolo del programa "San Juan Te Busca" para solicitar la colaboración de la comunidad en la localización de Ariel Alejandro Reinoso, un hombre de 53 años cuyo paradero se desconoce desde este viernes 27 de noviembre de 2026.

De acuerdo con la ficha oficial difundida por el Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas, Reinoso mide 1,90 metros, tiene contextura física delgada, tez trigueña y ojos marrones. Además, presenta rostro ovalado, nariz recta, boca grande, labios medianos y cabello mediano.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón de buzo color gris oscuro y zapatillas celestes con tiras en tono gris oscuro.