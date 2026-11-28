La causa que investiga al denominado El Clan de la Viuda Negra , acusado de estafar y apropiarse de bienes de adultos mayores en San Juan, sumó un nuevo capítulo judicial. En una audiencia de revisión de medidas cautelares, la Justicia dispuso someter a Analía del Carmen Rodríguez, de 32 años, a pericias interdisciplinarias para determinar su estado de salud mental y establecer si es inimputable .

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El planteo fue realizado por sus abogados defensores, Gustavo De la Fuente y Franco Vázquez , quienes solicitaron la conformación urgente de una junta médica bajo los términos del artículo 127 del Código Procesal Penal de San Juan. Según expusieron, la imputada no habría recibido asistencia psicológica ni psiquiátrica en el Servicio Penitenciario Provincial, pese a que existía una orden judicial del pasado 8 de octubre para que fuera atendida.

Durante la audiencia también, según la defensa, se evidenció el estado de desorientación de Rodríguez, quien habría tenido dificultades para aportar datos básicos sobre su domicilio y recordar aspectos de su entorno familiar. Frente a esa situación, la jueza Verónica Chicón hizo lugar al pedido de evaluación.

La junta estará integrada por médicos psiquiatras del Poder Judicial y del sistema de Salud Pública provincial, además de profesionales de psicología y trabajo social. El equipo deberá determinar si Rodríguez comprende la criminalidad de los actos que se le atribuyen, si puede dirigir sus acciones y qué tratamiento procesal corresponde adoptar.

Los fiscales subrogantes Atilio Yanardi y Silvina Putelli , quienes reemplazaron en la audiencia a Eduardo Gallastegui y Milena Berbari , no se opusieron a la realización de los estudios.

Asignaciones familiares embargadas y pedidos de domiciliaria

La audiencia de revisión de cautelares también expuso las situaciones familiares y económicas de otras imputadas del expediente.

En el caso de Ayelén Micaela Araya Godoy, su defensa solicitó que se modifique el domicilio en el que cumple arresto domiciliario. El pedido apunta a trasladarla al barrio Las Calandrias, en Chimbas, donde viviría en la casa de sus suegros. Argumentaron que la vivienda de calle Catamarca, donde se encontraba anteriormente, está en construcción y no reúne condiciones para habitarla.

Además, reclamaron que se levante el embargo sobre su cuenta de Mercado Pago, donde percibe asignaciones familiares destinadas al sostenimiento de sus hijos. Entre los argumentos expuestos señalaron que tiene un bebé con discapacidad que requirió asistencia médica de urgencia.

Los abogados de la defensa de las imputadas, Franco Vázquez y Gustavo De La Fuente.

Sobre este pedido, y tras no haber oposición de fiscalía, la jueza resolvió hacer el cambio de domicilio y autorizar que la joven vaya, con custodia policial, por un banco para cobrar por caja las asignaciones familiares.

Por otro lado, el abogado Franco Vázquez solicitó la prisión domiciliaria para María Alejandra Pugliese Suárez, al plantear la delicada situación que atraviesa su hija de 12 años.

La defensa presentó un informe de su colegio, según expuso, acredita que la niña comenzó a manifestar varias conflictos personales. Finalmente la jueza Chicón otorgó la domiciliaria.

La causa continúa avanzando con distintas medidas y planteos de las defensas. Ahora, el resultado de las pericias interdisciplinarias sobre Analía del Carmen Rodríguez será clave para determinar su situación procesal dentro del expediente que investiga al Clan de la Viuda Negra.

La investigación por las estafas a siete adultos mayores

El denominado El Clan de la Viuda Negra está acusado de integrar una organización que habría desplegado una trama de engaños para apropiarse de bienes, viviendas y dinero de al menos siete adultos mayores en San Juan. La presunta cabecilla es Carina Fernanda Godoy, quien habría seleccionado a víctimas que vivían solas, eran analfabetas o atravesaban problemas de salud, para ganarse su confianza haciéndose pasar por una familiar.

La ayudante fiscal Silvina Putelli y el fiscal Atilio Yanardi, subrogando a la ayudante Milena Berbari y al fiscal Eduardo Gallastegui.

Uno de los casos investigados es el de Manuel Gilberto Vicentela, quien falleció en abril de 2021, luego de ser internado en un geriátrico. Según la investigación, mediante un poder de amplias facultades se habrían transferido cuatro propiedades. En la maniobra aparece el escribano César Fernández Herrera, quien registra una inhabilitación penal por una condena por abuso sexual infantil.

Otro de los damnificados es M.A.López, de 75 años. Según la hipótesis investigativa, su cuenta bancaria habría sido utilizada para triangular préstamos obtenidos de manera fraudulenta.

También está el caso de N. Pilas, de 80 años, un adulto mayor analfabeto que fue encontrado en condiciones de desnutrición y hacinamiento. La investigación sostiene que habrían usurpado su vivienda en Chimbas para gestionar créditos utilizando su validación biométrica.

A su vez, M. A. Correa, un médico ciego y diabético, habría sido víctima del vaciamiento de más de $50 millones de un fondo de inversión. Además, le habrían inscripto la donación fraudulenta de su vivienda.

La organización también habría contado con la participación de hijos de Godoy, entre ellos Jorge Matías Solar Godoy, quien actualmente permanece prófugo. Según las actuaciones, algunos de los inmuebles que habrían sido usurpados eran utilizados por integrantes del entorno para organizar fiestas.

La investigación permitió avanzar a partir del rastreo de direcciones IP vinculadas a la vivienda de Godoy, el análisis de cámaras de seguridad de cajeros automáticos y el secuestro de cuadernos con claves bancarias durante los allanamientos.