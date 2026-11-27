Los movimientos en la conducción del Ministerio de Minería de San Juan responden a una decisión personal de uno de sus funcionarios y no a un cambio en la estrategia de gestión. Así lo explicó el ministro Juan Pablo Perea a DIARIO DE CUYO, luego de que se conociera la renuncia de Roberto Moreno a la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero y la designación de su reemplazante.

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"Ha sido una decisión personal de Roberto", aclaró Perea, quien descartó que su salida esté relacionada con diferencias internas o problemas en el funcionamiento del área. Según explicó, Moreno decidió continuar su carrera en el ámbito privado, donde se dedicará a consultorías, y profundizar su perfil académico y científico.

El funcionario es docente universitario y está terminando su doctorado. Perea también puso el acento en que la salida del funcionario se produce en un contexto en el que su experiencia profesional despertó interés en otros sectores. "Para mí es un honor y un orgullo que hoy los busquen y que se interesen por sus perfiles desde distintos sectores, porque quiere decir también que elegimos bien", sostuvo.

En ese sentido, recordó el recorrido de Moreno dentro de la cartera minera. Cuando comenzó la actual administración, fue convocado por su perfil profesional, aunque no existía un vínculo personal previo con el ministro. Ingresó como director y, a partir de su desempeño, pasó a ocupar la secretaría.

El titular de Minería también repasó algunos de los trabajos que compartieron y que consideró parte de los objetivos planteados por el gobernador Marcelo Orrego desde el comienzo de la gestión. Entre ellos mencionó la aclaratoria de la Ley de Glaciares y el Decreto 007, dos iniciativas en las que Moreno tuvo participación. "Roberto ha cumplido con todos los objetivos que nos puso desde el primer día el gobernador. Hemos hecho cosas muy buenas juntos como equipo", destacó.

Un reemplazo de la propia estructura ministerial

La vacante será cubierta por Pablo Fernández, quien hasta ahora se desempeñaba como secretario Técnico del Ministerio de Minería. Para Perea, se trata de una continuidad natural dentro del equipo, ya que Fernández y Moreno trabajaban de manera coordinada y compartían buena parte de las tareas vinculadas a sus respectivas áreas.

Secretario Pablo Fernández.-

"Han trabajado y han sabido trabajar muy bien en equipo. La tarea que va a tener ahora no va a ser extraña para él", explicó el ministro.

Fernández es ingeniero en Minas y tiene trayectoria dentro de la estructura estatal. Se inició en el Ministerio de Minería a través de la Policía Minera, donde se desempeñó como inspector. Si bien tuvo un paso previo por Barrick cuando era más joven, Perea remarcó que su recorrido en la administración pública le permitió conocer desde adentro el funcionamiento de la cartera y los desafíos del sector.

Además, participó en los trabajos vinculados con la aclaratoria de la Ley de Glaciares y el Decreto 007, por lo que ya tiene experiencia en algunos de los principales temas que atravesaron la gestión.

El ministro indicó que la transición comenzó a prepararse desde que conocieron la decisión de Moreno, con la incorporación de Fernández a las conversaciones para garantizar el traspaso de responsabilidades. "Los desafíos que tiene por delante no se van a mover una coma de lo que hemos venido desarrollando con Roberto", afirmó.

Romina Gómez, a la Secretaría Técnica

El reordenamiento también contempla un cambio en la Secretaría Técnica, que quedará a cargo de Romina Gómez, actual directora de Geología del Ministerio de Minería.

Gómez es geóloga y hasta ahora se desempeñaba como mano derecha de Fernández en esa área. Su designación completa el esquema de reemplazos anunciado por la cartera provincial.

Secretaria Romina Gómez.-

De esta manera, el Ministerio tendrá dos nuevos nombres al frente de sus secretarías, aunque Perea insistió en que no habrá modificaciones en los objetivos ni en el plan de trabajo. La intención es sostener la dinámica que ya tenía el equipo y aprovechar los recursos profesionales que se desarrollaron dentro de la propia estructura ministerial.