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El Ministerio de Minería de San Juan comunicó este viernes en la mañana modificaciones en la conducción de dos de sus secretarías, con el objetivo de dar continuidad al trabajo y fortalecer las distintas áreas de gestión.

Pablo Fernández, quien hasta el momento se desempeñaba como secretario Técnico del Ministerio, asumirá al frente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, en reemplazo de Roberto Moreno.

Por su parte, la Secretaría Técnica quedará a cargo de Romina Gómez, actual directora Técnica de Geología Minera, quien asumirá esta nueva responsabilidad dentro de la estructura ministerial.