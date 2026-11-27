Bruno Olivera Lucero acompañó la iniciativa del Gobierno nacional, mientras que Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro votaron en contra.

Los tres senadores de San Juan adoptaron posiciones divididas durante el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que obtuvo media sanción este jueves y contempla la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027.

El representante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, acompañó el proyecto, en sintonía con el resto de los integrantes del bloque oficialista. Por su parte, los legisladores justicialistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro votaron en contra de la iniciativa, al igual que los otros 20 integrantes de su bancada.

La votación finalizó con 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones ni ausencias. El oficialismo consiguió superar los 37 respaldos que necesitaba para aprobar la reforma gracias al acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo estuvo encabezado por el peronismo.

Además de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, el proyecto incorpora el régimen de Ficha Limpia, modificaciones en la Boleta Única de Papel, cambios en la distribución de espacios publicitarios durante las campañas electorales y nuevas disposiciones sobre la veda y los debates presidenciales.

Uno por uno: cómo votaron los 72 senadores Los votos afirmativos se distribuyeron entre nueve espacios políticos. La Libertad Avanza aportó 21 respaldos, la Unión Cívica Radical sumó diez, el PRO otros tres y los restantes nueve correspondieron a legisladores de distintas bancadas provinciales.