Los tres senadores de San Juan adoptaron posiciones divididas durante el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que obtuvo media sanción este jueves y contempla la suspensión de las PASO para las elecciones nacionales de 2027.
El representante de La Libertad Avanza, Bruno Olivera Lucero, acompañó el proyecto, en sintonía con el resto de los integrantes del bloque oficialista. Por su parte, los legisladores justicialistas Sergio Uñac y María Celeste Giménez Navarro votaron en contra de la iniciativa, al igual que los otros 20 integrantes de su bancada.
La votación finalizó con 43 votos afirmativos y 29 negativos, sin abstenciones ni ausencias. El oficialismo consiguió superar los 37 respaldos que necesitaba para aprobar la reforma gracias al acompañamiento de la Unión Cívica Radical, el PRO y distintos bloques provinciales, mientras que el rechazo estuvo encabezado por el peronismo.
Además de suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, el proyecto incorpora el régimen de Ficha Limpia, modificaciones en la Boleta Única de Papel, cambios en la distribución de espacios publicitarios durante las campañas electorales y nuevas disposiciones sobre la veda y los debates presidenciales.
Uno por uno: cómo votaron los 72 senadores
Los votos afirmativos se distribuyeron entre nueve espacios políticos. La Libertad Avanza aportó 21 respaldos, la Unión Cívica Radical sumó diez, el PRO otros tres y los restantes nueve correspondieron a legisladores de distintas bancadas provinciales.
A favor (43 votos)
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La Libertad Avanza (21): Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Claudia López, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni.
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Unión Cívica Radical (10): Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.
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PRO (3): Andrea Cristina, Enrique Goerling Lara y María Victoria Huala.
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Provincias Unidas (2): Carlos Espínola y Alejandra Vigo.
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Movimiento por Misiones (2): Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.
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Movere Santa Cruz (2): José María Carambia y Natalia Gadano.
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La Neuquinidad (1): Julieta Corroza.
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Despierta Chubut (1): Edith Terenzi.
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Primero los Salteños (1): Flavia Royon.
En contra (29 votos)
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Bloque Justicialista (22): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, Florencia López, Juan Manzur, Ana Marks, José Mayans, José Neder, Mariano Recalde, Jesús Rejal, Martín Soria y Sergio Uñac.
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Convicción Federal (3): Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés.
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Frente Cívico por Santiago (2): Elia Moreno y Gerardo Zamora.
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Independencia (1): Beatriz Ávila.
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Justicia Social Federal (1): Fernando Salino.
Qué sigue para la reforma electoral
Tras conseguir la media sanción del Senado, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde el Gobierno nacional deberá reunir al menos 129 votos afirmativos para convertirlo en ley, debido a que las modificaciones del régimen electoral requieren la mayoría absoluta de los integrantes de ambas cámaras del Congreso.
Hasta que la Cámara baja se pronuncie, la suspensión de las PASO para 2027 no estará firme. El próximo capítulo del debate legislativo también involucrará a los seis diputados nacionales que representan a San Juan.