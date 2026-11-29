La salida de Jorge Miadosqui, después de 23 años al frente de San Martín, abrió una sucesión que nadie consigue resolver. La falta de candidatos obligó a pedir una nueva prórroga hasta el 14 de diciembre y dejó al Verdinegro ante la posibilidad de una intervención. Detrás de los nombres que suenan hay dos obstáculos de peso: las condiciones que impone el estatuto para llegar a la presidencia y una situación económica sobre la que todavía no hay números claros.

No hay candidatos en San Martín: postergó otra vez la asamblea y crece el temor por una intervención

La pregunta que sobrevuela Concepción ya no es solamente quién será el sucesor de Miadosqui, sino por qué nadie está dispuesto a hacerse cargo del club. La asamblea realizada este viernes 27 de noviembre volvió a exponer esa dificultad: no hubo postulantes oficiales y los socios resolvieron pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el lunes 14 de diciembre, a las 21. Mientras tanto, el actual presidente seguirá al frente de la institución.

El dato más llamativo es que las alternativas que se barajaron pertenecen al mismo espacio que conduce el club desde hace más de dos décadas. Antes de la asamblea aparecieron tres nombres: Pablo Slavutzqui, expresidente entre 2022 y 2024; Daniel Salinas, dirigente de confianza de Miadosqui; y Marcelo Saldivar, vinculado a la Liga Sanjuanina. Sin embargo, en las horas previas a la reunión del viernes, las versiones se concentraron principalmente en Salinas y Alejandro Maturano, también integrante de la comisión directiva. Ninguno terminó dando el paso.

Para una fuente calificada consultada por DIARIO DE CUYO, la explicación empieza por el particular estilo de conducción que Miadosqui construyó durante sus 23 años de gestión.

"El tema es el estilo particular de conducción que instaló Miadosqui. En estos 23 años diseñó un estatuto a su medida que exige a quien quiera candidatearse tener al menos cinco años de dirigente en alguna comisión. Eso, primero que nada, restringe la participación de cualquier socio que tenga intenciones de ser presidente", explicó.

La condición estatutaria no es un detalle menor. En la práctica, limita el universo de posibles candidatos a quienes ya tuvieron participación en la vida dirigencial del club. Y como el oficialismo lleva más de dos décadas en el poder, las opciones quedan concentradas en el entorno del actual presidente. Es decir, quienes podrían sucederlo son, en buena medida, personas que compartieron su manera de administrar San Martín.

Pero hay un segundo obstáculo que, según la misma fuente, termina de explicar por qué tampoco aparecen voluntarios dentro de ese grupo: la economía. "Hay algunos atrasos con los sueldos del plantel: algunos hablan del 50 por ciento sin pagar. Ese tema complica, pero nadie conoce el monto de la deuda", señaló la fuente consultada por este medio.

El panorama económico ya había comenzado a trascender públicamente antes de la asamblea. En noviembre, futbolistas del plantel profesional denunciaron que tenían pendientes entre el 25% y el 45% de sus contratos, mientras que algunos señalaron que la deuda equivalía a cuatro o cinco meses, dependiendo de las condiciones particulares de cada vínculo. También trascendió que el plantel fue licenciado sin una fecha cierta de regreso.

A ese escenario se suma, de acuerdo con la fuente, una relación históricamente distante entre Miadosqui y los gobiernos provinciales de turno. "No tiene ni tuvo nunca buen diálogo con los gobiernos de turno. Siempre ha sido poco lo que, según él, lo han apoyado y con este gobierno no es distinto", describió.

La combinación de compromisos económicos, falta de información precisa sobre el pasivo y una conducción que concentró las decisiones durante tantos años configura una herencia difícil de asumir. La lectura de la fuente es contundente: "Si sus propios soldados no agarran es porque el tema no es tan sencillo".

Hay otro elemento que agrega ruido a la transición. Según la fuente calificada, Miadosqui también tendría la intención de ubicar a su hijo, periodista deportivo y representante de jugadores, como uno de los vicepresidentes de la futura comisión directiva. "No quieren llegar a la intervención, pero quedaron al límite. Miadosqui se quiere ir sin irse", resumió la fuente.

La diplomatura de la intendenta

Una cuestión de puro color. La intendenta de la Capital, Susana Laciar, recibió un diploma de la Universidad de San Andrés. La jefa comunal viajó a Buenos Aires para participar del último encuentro previo a la tesis. Así lo reflejó en sus estados de WhatsApp. "Cerrando diplomatura en Gestión y Política Urbana de la UDESA. Vamos por la tesis", escribió. El texto acompaña a la foto con flores y el certificado.

Laciar terminó bien un 2026 que arrancó muy ajetreado. Ni bien empezó el año, la intendenta movió fichas en el Gabinete. El primer movimiento fue en la Secretaría de Gobierno. Salió Leandro Fernández, entró Juan Sansó. Fue producto del sobresalto del resultado electoral de las elecciones nacionales legislativas.

Sin embargo, la intendenta pareció reacomodarse con el paso de los meses. Principalmente con plazas y pavimentación. Son los dos caballitos de batalla de la gestión orreguista en el municipio. Por ahora sólo despertó algunas voces críticas en relación a la transparencia de las obras. Dardos que provienen de Hacemos por San Juan, del exintendente Emilio Baistrocchi, y del peronismo del sector de José Luis Gioja.

¿Pastoral diversa en San Juan?

Una publicación sorprendió a la comunidad católica sanjuanina. De acuerdo a la información, había nacido una pastoral dedicada a la comunidad LGBTIQ. No obstante, fuentes del Arzobispado de San Juan de Cuyo negaron la movida. "No es cierto, no hay ninguna pastoral", dijeron.

Recientemente hubo una actividad organizada en la Catedral sobre una película que toca el tema de la diversidad. Justamente la idea era la concientización sobre la necesidad del diálogo. "Quizá se malinterpretó", aseguraron. Por ahora no hay tal pastoral.

La multisectorial de la UNSJ, en vilo

La decisión de la principal agrupación estudiantil de pedir que se revise el posible paro de diciembre abrió una nueva grieta dentro de la comunidad universitaria. IDEAS reclamó una alternativa que contemple los reclamos salariales docentes sin perjudicar las mesas de exámenes y quedó, en ese punto, en sintonía con los padres autoconvocados de los colegios preuniversitarios, que vienen cuestionando el impacto de las medidas de fuerza sobre las trayectorias educativas.

La postura quedó plasmada en un comunicado difundido en redes sociales. "Expresamos nuestra solicitud de revisar la posible medida de fuerza y buscar una alternativa que permita contemplar los reclamos docentes sin perjudicar las posibilidades de las y los estudiantes de rendir en las siguientes mesas de exámenes", planteó IDEAS.

El pronunciamiento tiene un peso particular por el lugar que ocupa la agrupación en la política universitaria. IDEAS retuvo en 2025 la conducción de la Federación Universitaria de San Juan (FUSJ) por tercera elección consecutiva y obtuvo triunfos en cuatro de los seis centros de estudiantes. Se trata, por lo tanto, de uno de los espacios con mayor representación dentro del claustro estudiantil.

La agrupación no desconoció la situación económica que atraviesa la universidad ni los reclamos de sus trabajadores. Por el contrario, en el mismo comunicado manifestó: "Somos conscientes de la difícil situación que atraviesa el sistema universitario, sus docentes, nodocentes y estudiantes". Sin embargo, marcó un límite cuando la protesta puede comprometer el calendario académico.

El planteo de IDEAS la acerca a una posición que hasta ahora habían sostenido principalmente los autoconvocados de los tres colegios preuniversitarios de la UNSJ: la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario.

Los padres autoconvocados llevan meses cuestionando las consecuencias de los paros sobre el dictado de clases. En agosto anunciaron que analizaban recurrir a la Justicia y, en septiembre, avanzaron con una presentación judicial para reclamar que se garantizara la continuidad pedagógica. Su argumento central es que el derecho a la protesta no puede dejar desprotegido el derecho de los estudiantes a recibir educación.

Insólito: suspendieron la fiesta de fin de año de la Defensoría General porque casi nadie compró la entrada

Lo que estaba pensado como un encuentro de celebración para cerrar el año terminó en una convocatoria fallida. La fiesta de fin de año de la Defensoría General de San Juan fue suspendida por la escasa adhesión de los empleados, que en su mayoría rechazaron participar de una cena cuyo valor de entrada era de $140.000. El evento estaba previsto en Tierras Negras, en Pocito.

La organización había quedado en manos de un grupo reducido de personas que impulsó la propuesta, aunque la convocatoria llegó tarde y no consiguió despertar demasiado entusiasmo entre los trabajadores del organismo que conduce la defensora General, Mónica Sefair.

Para conocer el nivel de participación, se distribuyó un formulario entre los empleados en el que debían confirmar si asistirían o no. El resultado terminó siendo contundente: hubo más respuestas negativas que afirmativas y la venta de entradas quedó muy lejos de lo necesario para sostener el encuentro.

El precio fue uno de los principales motivos del rechazo. Cada tarjeta costaba $140.000 y, aunque se ofrecía la posibilidad de abonarla en dos cuotas, la cifra resultó elevada para una cena de características tranquilas, sin mayores atractivos que justificaran semejante desembolso.

¿Y Sefair en 2027?

La suspensión de la fiesta llega, además, en un contexto en el que vuelven a circular comentarios sobre el futuro de Sefair al frente de la Defensoría General. En los pasillos judiciales hay versiones que hablan de una posible jubilación durante 2027.

No es la primera vez que aparecen ese tipo de rumores. Durante 2026 también circularon versiones sobre una eventual salida de la funcionaria, aunque la propia Sefair se encargó de desmentirlas y echar por tierra las especulaciones.

Los sectores afines a Koky Chica en el peronismo

Hay que decirlo. La candidatura del diputado nacional Koky Chica tomó cuerpo con el paso de las semanas. ¿Candidato a qué? Es lo que no se sabe. En el peronismo dan por hecho que jugará en el 2027.

Los rumores alrededor de Chica ya pasaron por tres candidaturas diferentes: intendente de la Capital, vicegobernador y ahora gobernador. De los tres, el más razonable es el acompañamiento al diputado nacional Cristian Andino en la fórmula. Las otras están casi descartadas.

"El Koky está funcionando como un elemento propio del peronismo", dijeron las fuentes. ¿Por qué? Aparentemente tiene una cercanía natural con la Juventud Peronista e incluso con el partido mismo. "Cristian sigue aferrado más a partidos aliados que al propio PJ", reprocharon.

Las fuentes dieron el ejemplo del acto aniversario del 2025. Lo organizaron los partidos aliados: el Frente Renovador, el Frente Grande, el PTP y Patria Grande.

Para las fuentes consultadas, para algunos sectores del peronismo, principalmente el uñaquismo, "les es más natural militar militar al Koky frente al silencio del Fabio", en referencia al intendente de Pocito, Fabián Aballay. "Fijate que la Junta de Desamparados se empezó a mover más", expresaron.

La palabra del dirigente

Marcelo Orrego, gobernador: "Las internas de cada uno de los partidos las tienen que resolver los propios frentes. Quienes deben resolver los temas partidarios, o resolver los temas de los frentes, son los que deben resolver su problema económicamente y ya no la sociedad". El mandatario provincial hizo referencia al proyecto de Código Electoral que presentó a principio de la semana.

Lo bueno y lo malo de la semana

Lo bueno: después de meses de expectativa, el Gobierno sanjuanino presentó el proyecto de un nuevo Código Electoral y abrió formalmente el camino para actualizar las reglas de las elecciones sanjuaninas. La iniciativa, de 198 artículos, representa una oportunidad para dejar atrás el SIPAD y avanzar hacia un sistema con nuevas herramientas de organización electoral.

Lo malo: el 24 de noviembre, en la previa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Laura Vera, titular del Consejo Provincial de Protección Integral de las Mujeres, expuso cifras preocupantes: tres femicidios consumados durante 2026, en un período de aproximadamente dos meses; diez intentos de femicidio; cuestionamientos por la falta de políticas preventivas y de contención; denuncias sobre dificultades en el control de las restricciones perimetrales y las tobilleras electrónicas.

El elegido de las redes

En medio de la interna entre la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez, y su antecesor, el exintendente Fabián Gramajo, apareció una cuenta fandom de la jefa comunal. Si bien no tiene muchos seguidores, alguien del entorno de Rodríguez activó la cuenta: "Siempre con Daniela.