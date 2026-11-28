Los españoles decidirán en las elecciones generales de este domingo entre dos modelos ideológicos antagónicos. Por un lado, la continuidad del gobierno progresista de Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español/PSOE), y por otro un brusco cambio de rumbo hacia la derecha representada por el líder del Partido Popular (PP) Alberto Núñez Feijóo, el gran favorito.

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Más atrás aparece el jefe de la ultraderechista Vox, Santiago Abascal, muy cercano a Javier Milei y que podría convertirse en pieza clave para las aspiraciones de la derecha española de acabar con ocho años de gobierno socialista en una eventual coalición conservadora.

La cuarta aspirante, de menor arraigo en los sondeos, viene por izquierda: la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, dirigente del Frente Amplio (formado por el Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los llamados “comuns” catalanes).

No son los únicos. Otros partidos buscarán al menos influir en el poder central. Así, hay varias agrupaciones regionalistas con fuerte arraigo en sus territorios, como Cataluña, País Vasco, Galicia y las Islas Canarias. Todos ellos podrían también desempeñar un rol vital en la formación de una coalición de gobierno.

Las encuestas vaticinan el triunfo del PP de Nuñez Feijóo con algo más del 30% y casi cuatro puntos de ventaja sobre el PSOE de Sánchez. Pero la derecha tradicional española no lograría una mayoría para gobernar y debería pactar con Vox para conformar una coalición que llevaría por primera vez al gobierno de España a la extrema derecha.

“Hasta después de las elecciones y el resultado solo exigimos respeto. Después veremos”, dijo a TN el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, al dejar la puerta abierta a un acuerdo con Núñez Feijóo.

El PP y Vox ya han llegado a pactos programáticos para gobernar en algunas comunidades autónomas, en especial en Extremadura, Aragón, la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía.

Qué se elige en estas elecciones en España

El sistema electoral español es diferente del argentino. El jefe o presidente de gobierno no es elegido en forma directa como en la Argentina, sino por el Parlamento. Lo hacen los 350 miembros del Congreso de los Diputados.

Este domingo, los españoles elegirán a los 350 diputados y también a 208 senadores. Pero los senadores no participan de la elección del nuevo jefe de gobierno.

Después que el rey Felipe VI invite al ganador de los comicios a formar ejecutivo, los diputados deben elegir por mayoría absoluta de sus miembros al nuevo jefe de gobierno. Para ello se necesitan 176 votos.

De no alcanzar ese número, se realizará una nueva votación 48 horas después y entonces solo se necesitará una mayoría simple (no se cuentan ausencias o abstenciones).

Quiénes son los candidatos

Los candidatos a asumir la jefatura de gobierno son los líderes de cada partido. Ellos son:

Pedro Sánchez: A los 54 años, encabeza gobiernos progresistas desde 2018 con su Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Su gobierno enfrentó varios escándalos de corrupción que involucraron a exministros y a su esposa, Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias, malversación, corrupción y apropiación indebida. Jaqueado por una crisis migratoria y de vivienda, Sánchez ha llevado adelante una política exterior de confrontación con Donald Trump y contra las operaciones militares israelíes en Gaza. Suele presentar como su mayor logro un crecimiento económico estimado en 2,6% este año, muy por encima del promedio de la zona euro.

Alberto Núñez Feijóo: A los 65 años lidera la oposición y busca acabar con ocho años de gobiernos socialistas. Es un político de carrera del Partido Popular (PP), la derecha tradicional española. Suele presentarse como moderado y es conocido por gobernar durante 13 años su Galicia natal (2009-2022). Lidera el partido desde hace cuatro años. En las útimas elecciones de 2023 fue el candidato más votado, pero no logró armar una coalición de gobierno. Sus propuestas buscan romper con las regulaciones impuestas por el socialismo y bajar la carga impositiva. Pero las encuestas vaticinan que necesitará la ayuda de Vox para llegar al gobierno. Además, propone luchar contra la creciente inmigración irregular y recomponer los vínculos con Estados Unidos e Israel.

Santiago Abascal: A los 50 años, es la voz de la ultraderecha populista española que viene ganando espacio año a año en el escenario político nacional. Muy cercano a Javier Milei, el líder de la derecha radical tiene como gran objetivo convertirse en árbitro de las elecciones. Si los sondeos aciertan sus proyecciones, tendrá un rol fundamental en la coronación de una gran coalición de derechas liderada por el PP. Originario del País Vasco, militó en su juventud en el Partido Popular hasta que en 2013 fundó su actual agrupación. Es un firme defensor de Israel, minimiza el cambio climático y quiere expulsar a los inmigrantes sin papeles.

Ada Colau: La exalcaldesa de Barcelona lidera el Frente Amplio, de izquierda y conformado por el Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comuns catalanes. A los 52 años, comenzó su militancia en causas sociales por el derecho a la vivienda. Su militancia política comenzó en Barcelona en Comú, fue presidenta del área metropolitana de esa ciudad y finalmente alcaldesa (2015-2023). Sus propuestas apuntan al acceso a la vivienda y a la regulación del mercado de alquiler. Puede ser clave en un intento de Sánchez por conformar una gran coalición progresista para conservar el poder.

El Frente Amplio competirá por el voto de izquierda con Podemos, un antiguo socio del gobierno progresista que rompió su acuerdo con el PSOE en 2023 y hoy lucha por mantener su estatus parlamentario muy detrás en las encuestas. Su líder es la eurodiputada Irene Montero.