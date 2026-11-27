Un brote de norovirus afectó a 268 personas a bordo del crucero Caribbean Princess , que realizaba una travesía de 12 días por el Caribe y el canal de Panamá. El episodio involucró a 233 pasajeros y 35 integrantes de la tripulación y obligó a reforzar los protocolos de higiene durante el recorrido.

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Según informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) , los afectados presentaron principalmente vómitos y diarrea. Los análisis de muestras tomadas durante el viaje confirmaron que el responsable del contagio fue el norovirus, un virus altamente transmisible que provoca gastroenteritis aguda.

La embarcación, operada por Princess Cruises, partió el 11 de noviembre desde Fort Lauderdale con 2.936 pasajeros y 1.132 tripulantes. El viaje finalizó el 23 de noviembre, cuando regresó a Port Everglades, Florida. En total, el 7,9% de los pasajeros y el 3,1% de la tripulación reportaron síntomas .

El brote fue notificado a las autoridades sanitarias el 15 de noviembre, apenas cuatro días después de iniciado el recorrido. Durante la travesía, el barco realizó escalas en Aruba, Cartagena de Indias, Colón, Costa Rica y Gran Caimán.

Ante el aumento de los casos, Princess Cruises implementó procedimientos reforzados de limpieza y desinfección , aisló a las personas que presentaban síntomas y recolectó muestras para su análisis.

Los CDC también realizaron una inspección ambiental y una investigación para colaborar con la contención del contagio.

Una de las pasajeras, Linda Lombardo, relató a CBS Miami que el personal desinfectaba los espacios cada vez que alguien informaba que estaba enfermo. Según contó, la limpieza alcanzaba sectores como el casino y la piscina, donde las mesas eran desinfectadas inmediatamente después de quedar libres.

Las primeras cifras daban cuenta de 148 personas enfermas, pero el número ascendió a 268 al finalizar el recorrido. Las autoridades aclararon que se trata del total acumulado durante el viaje y no de personas que necesariamente estuvieron enfermas al mismo tiempo.

Qué es el norovirus y cuáles son sus síntomas

El norovirus es una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda y se transmite fácilmente mediante alimentos o agua contaminados, superficies infectadas y el contacto directo con personas enfermas.

Los síntomas suelen aparecer de manera repentina e incluyen náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. También pueden presentarse fiebre leve, escalofríos, dolor de cabeza y malestar muscular.

En la mayoría de los casos, el cuadro desaparece en uno o dos días, aunque puede provocar complicaciones por deshidratación, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas vulnerables.

El episodio del Caribbean Princess fue el décimo brote gastrointestinal investigado por los CDC en cruceros durante 2026. De esos casos, seis fueron atribuidos al norovirus, dos a la bacteria Escherichia coli y otros dos permanecían sin una causa identificada.

Los CDC consideran que existe un brote gastrointestinal cuando más del 3% de las personas a bordo de una embarcación informa síntomas compatibles con la enfermedad. En este caso, el porcentaje de pasajeros afectados superó ampliamente ese umbral.