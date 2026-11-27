La NASA difundió una serie de impactantes imágenes de la Tierra captadas por una de las dos sondas espaciales que integran la misión ESCAPADE, cuyos vehículos emprendieron un viaje de diez meses hacia Marte para investigar cómo perdió gran parte de su atmósfera.

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Las fotografías fueron tomadas el pasado 9 de noviembre, aproximadamente tres horas después de que la segunda de las naves completara una maniobra en la que combinó el encendido de sus motores con la atracción gravitatoria terrestre para ganar impulso y dirigirse hacia el planeta rojo. En ese momento, el vehículo espacial se encontraba a unos 62.000 kilómetros de distancia de la Tierra .

Las imágenes ofrecen una perspectiva particular de nuestro planeta, con registros obtenidos tanto en luz visible como en infrarrojo térmico. En estas últimas capturas, las diferentes tonalidades permiten distinguir variaciones de temperatura en la superficie y la atmósfera terrestre, mientras que en primer plano aparece uno de los paneles solares de la propia nave.

Las fotografías fueron obtenidas mediante el sistema de observación visible e infrarroja VIO, desarrollado por la Universidad del Norte de Arizona. Esta tecnología permite registrar la radiación térmica y representar mediante distintas escalas cromáticas información que no puede distinguirse a simple vista.

Una vista infrarroja del hemisferio occidental de la Tierra, en la que las tonalidades amarillas y naranjas representan temperaturas más elevadas. Foto: NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University.

La misión ESCAPADE está integrada por dos sondas idénticas que fueron lanzadas el 13 de noviembre de 2025 desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Sin embargo, debido a que la posición de la Tierra y Marte no era favorable para iniciar una trayectoria directa, ambas permanecieron durante casi un año en una órbita de espera en las proximidades del punto de Lagrange 2, ubicado a unos 1,6 millones de kilómetros de nuestro planeta.

Una representación térmica de la Tierra con una escala cromática que permite diferenciar las regiones más cálidas de las más frías. Foto: NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University.

Los sobrevuelos realizados el 7 y el 9 de noviembre permitieron que ambas sondas aprovecharan la gravedad terrestre para modificar su trayectoria y comenzar el viaje definitivo hacia Marte. Según la agencia espacial estadounidense, se trata de la primera vez que la NASA emplea esta modalidad de sobrevuelo propulsado de la Tierra para enviar naves hacia el planeta rojo.

El misterio de Marte que la NASA busca resolver

El principal objetivo científico de ESCAPADE es investigar cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera, un proceso que contribuyó a transformar un planeta que pudo haber albergado agua líquida en el ambiente frío y árido que se conoce actualmente.

Para ello, las sondas estudiarán la interacción del entorno marciano con el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol y viaja a velocidades cercanas a los 1,6 millones de kilómetros por hora. A diferencia de la Tierra, Marte no posee un campo magnético global lo suficientemente fuerte como para proporcionar una protección equivalente frente a este fenómeno.

La captura infrarroja en escala de grises muestra las diferencias térmicas de nuestro planeta y uno de los paneles solares de la nave espacial. Foto: NASA/UC Berkeley/Northern Arizona University.

Una vez en Marte, los vehículos realizarán mediciones coordinadas desde distintas posiciones orbitales. En una primera etapa recorrerán trayectorias similares, mientras que posteriormente se separarán para observar de manera simultánea diferentes regiones del entorno magnético marciano y analizar su respuesta ante la actividad solar.

La llegada de las dos sondas está prevista para el 7 y el 9 de septiembre de 2027. Tras varios meses de ajustes orbitales y preparación de sus instrumentos, la NASA estima que las operaciones científicas comenzarán en junio de 2028.