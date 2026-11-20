El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, oficializó mediante un decreto la convocatoria a elecciones provinciales para el domingo 21 de marzo de 2027. En esa jornada electoral, los ciudadanos de la provincia patagónica elegirán gobernador, vicegobernador, intendentes y diputados provinciales para el período 2027-2031.

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Al anunciar la medida que separa el calendario local de los comicios presidenciales, el mandatario provincial sostuvo: “El 21 de marzo los chubutenses vamos a decidir el futuro de Chubut”. Además, remarcó que la campaña y la discusión pública girarán en torno a “lo local, lo provincial, los proyectos y las propuestas para la provincia del 2027 al 2031”.

De acuerdo con la información oficial difundida tras la firma del decreto, los comicios de marzo marcarán el debut del primer Código Electoral propio de Chubut. La norma había sido sancionada por la Legislatura provincial en noviembre de 2024 con 25 votos afirmativos y uno en contra, poniendo fin a una situación excepcional: hasta ese momento, Chubut era la única jurisdicción del país que carecía de una legislación electoral propia de esas características.

Entre las principales reformas que comenzarán a regir en las urnas se destacan:

Sin PASO: el cronograma elimina las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, por lo que cada fuerza política deberá definir sus candidaturas mediante sus propios mecanismos internos.

Debate obligatorio: se establece la obligatoriedad de realizar debates públicos entre los candidatos a gobernador.

Paridad de género y autoridad permanente: la ley incorpora criterios de paridad en las listas y crea una Secretaría Electoral permanente.

Ficha Limpia y eliminación de fueros

El nuevo marco institucional bajo el cual se desarrollará la votación incluye además la aplicación de la ley de Ficha Limpia, que impide postularse a cargos electivos a cualquier persona que cuente con una condena judicial por un delito doloso.

A estas modificaciones se suma la eliminación de los fueros, una reforma constitucional que fue ratificada por el 63% de los electores chubutenses durante el referéndum celebrado en octubre de 2025. Con este esquema, Chubut se suma al grupo de provincias que decidieron adelantar y desdoblar sus elecciones locales del calendario nacional de 2027.