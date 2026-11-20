El diputado nacional Máximo Kirchner reclamó que se auditen los beneficios otorgados a las empresas a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apuntó tanto contra el rumbo económico del Gobierno nacional como contra sectores internos del propio peronismo.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación de Porvenir , un encuentro desarrollado en el centro cultural C del que también participó la dirigente de La Cámpora Daniela Vilar .

En su intervención, el referente de La Cámpora relató el malestar que generó su planteo dentro de la propia fuerza política: “Llama la atención la reacción cuando pregunté: ‘¿Por qué no auditamos el RIGI?’. La reacción de algunos en el peronismo fue decir que eso pone en riesgo la Argentina”, señaló.

A partir de esas críticas internas, Kirchner redobló la apuesta con una frase directa: “Y algunos dicen: ‘Ahí estás otra vez armando quilombo’. Sí, vamos a armar todo el quilombo que haya que armar porque nuestra sociedad no soporta una frustración más ”.

En otro tramo de su discurso, el legislador realizó un diagnóstico crítico sobre el presente del país y cuestionó el respaldo financiero externo que recibió la gestión nacional.

“Nuestro país está mal, este modelo económico está agotado, está muerto y solo se sostiene desde Estados Unidos, como pasó el año pasado que tuvo que venir el secretario del Tesoro de Estados Unidos a ponerla”, afirmó, y agregó: “Hay que asumir que esto fracasó de la peor manera, y lo digo con dolor”.

El reclamo por la situación de Cristina Kirchner

Kirchner también dedicó un pasaje de su exposición a la situación de la expresidenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.

“Es doloroso y va a costar mucho salir si no discutimos en serio los problemas que tenemos, más cuando se persigue y se encarcela al que piensa diferente, como es el caso de Cristina”, expresó.

En esa línea, vinculó el escenario judicial de la exmandataria con el clima social actual: “Lo que está sucediendo es que hay un grito de la sociedad argentina que está buscando representación y amparo, y es algo que nos debe interpelar a todos los que podemos todavía estar caminando afuera y proponiendo cosas”.

Finalmente, señaló que el desafío de la dirigencia es interpretar a quienes ven en la expresidenta una referencia ajena al rumbo actual. “La tienen presa hace un año y medio. Mientras ella está presa, la verdadera casta está afuera libre y de joda entregando el país”, concluyó.