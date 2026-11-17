Máximo Kirchner ratificó el operativo clamor por Cristina para 2027 y apuntó contra el RIGI y las mineras

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En el marco de una recorrida política por La Pampa, el diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner , aseguró que su espacio trabajará "hasta el último día" del cierre de listas para que Cristina Fernández de Kirchner sea candidata en las elecciones presidenciales de 2027. Además, lanzó duras críticas contra la gestión económica de Javier Milei , la Justicia y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), dejando una fuerte advertencia sobre la carga impositiva de las empresas mineras en la cordillera.

En declaraciones a Radio Noticias de La Pampa, en la previa de la inauguración de una unidad básica en la localidad de Telén junto al gobernador Sergio Ziliotto , el legislador sostuvo que la exmandataria "está buscando recuperar sus derechos" y afirmó que "son millones de argentinos y argentinas quienes quieren ejercer su derecho de elegir libremente".

Según la visión de Kirchner, distintas mediciones ubican a la expresidenta "en el primer o segundo lugar de preferencia", por lo que consideró "un sinsentido" impedir su participación electoral en el contexto económico actual. "No tenemos problema en competir con nadie, pero queremos competir. No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina", enfatizó.

El referente kirchnerista elevó el tono al referirse a la condena de la exjefa de Estado, asegurando que durante la administración libertaria "Cristina fue secuestrada" mediante un proceso judicial que calificó de parcial, vinculando a magistrados con el expresidente Mauricio Macri .

En esa línea, vinculó la situación judicial con la coyuntura financiera del país: según su análisis, quienes impulsaron la causa sabían que el avance del programa económico oficialista generaría consecuencias sociales que llevarían a los votantes a "buscar a Cristina como solución en una boleta".

Respecto al rumbo de la gestión de Javier Milei, Kirchner diagnosticó una economía "que entra en recesión" y señaló que la inflación registrada "superior a los dos puntos" dista de las proyecciones oficiales de inflación cero. "Ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumple. Muy pocos acumulan riquezas mientras el resto mira con la ñata contra la pantalla", sentenció.

El debate interno por el RIGI y la minería

Otro de los ejes centrales de sus declaraciones apuntó a la discusión dentro del propio peronismo y entre los mandatarios provinciales respecto a la propuesta de auditar los proyectos aprobados bajo el RIGI.

Kirchner cuestionó a los gobernadores y sectores del justicialismo que se oponen a estas revisiones —a quienes vinculó con el acompañamiento legislativo a la Ley Bases y la nueva Ley de Tierras—. "Si auditamos las universidades públicas, las pensiones por discapacidad, las latas de tomate y los paquetes de polenta de los sectores más humildes, ¿cómo no vamos a auditar el RIGI?", planteó.

Finalmente, el diputado cuestionó los beneficios fiscales del régimen, poniendo el foco en la actividad minera cordillerana, un tema de especial sensibilidad para provincias como San Juan. "Cuando uno ve políticas donde prácticamente el Estado argentino le da plata a las mineras para que se lleven el oro, la plata y el cobre, la cosa cambia. No puede ser que un comercio de La Pampa pague 35% de Ganancias y las mineras que explotan la cordillera paguen el 25%", concluyó.